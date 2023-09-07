Критика западных чиновников контрнаступления ВСУ подыгрывает Путину, — Bloomberg

По словам журналистов, критиковать и списывать со счетов контрнаступление ВСУ не стоит, так как оно лишь "набирает обороты".

Related video

После медленного старта теперь контрнаступление ВСУ показывает признаки настоящего прорыва. Украинские силы достигают успехов несмотря на предупреждения некоторых западных чиновников о том, что война близка к тупику. Об этом пишет издание Bloomberg.

Издание пишет, что контрнаступление не увенчалось успехом так быстро, как мог бы надеяться Запад. Но мнение о полном провале отчасти связано с завышенными ожиданиями. Однако поддержка США и Европы не оказалась напрасной. Так, Силы обороны Украины нанесли удары по российским логистическим узлам и командным центрам, сильно истощив оккупантов.

По словам журналистов, если Украина продвинется достаточно далеко, чтобы нанести удар по основным узлам снабжения России в Крыму, она окажется в значительно лучшей позиции для возможных переговоров. Однако для этого Запад должен продолжать помогать Киеву, отправляя оружие.

В материале сказано, что сокращение помощи США сейчас, как выступают некоторые законодатели-республиканцы, даст президенту РФ Владимиру Путину отсрочку в то время, когда контрнаступление Украины набирает обороты, а российская экономика сталкивается с проблемами.

"Путин делает ставку на то, что он сможет навязать более высокие издержки, чем готовы принять его оппоненты. Западу еще предстоит доказать его неправоту", — сказано в материале.

Журналисты отметили, что критиковать и "списывать со счетов" контрнаступление ВСУ не стоит, так как это играет на руку Кремлю.

Напомним, что Воздушные силы показали работу установки Gepard в Одесской области. Украинские военные открыли огонь и уничтожили российский дрон за несколько секунд с помощью немецкой самоходной установки Gepard.

Также заместитель начальника ГУР Украины Вадим Скибицкий рассказал, что украинские силы ПВО станут более эффективными, чем прошлой зимой. Москва может начать задействовать еще больше беспилотников Shahed вместе с ракетами и атаковать целый ряд целей, чтобы сбить с толку ПВО Украины.