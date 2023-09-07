Разветвленная система траншей и укреплений: в ВСУ рассказали о второй линии обороны под Ореховым

Украинские войска продвигаются между первой и второй линией обороны россиян на Запорожском направлении. Она построена достаточно грамотно, отметил спикер ВСУ Александр Штупун, поэтому выбить противника из позиций будет непросто.

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Вторая линия обороны российских войск представляет собой очень разветвленную систему траншей и перекрытых укреплений. И хотя она не такая мощная и не настолько плотно заминированная, но построена достаточно грамотно, поэтому выбивать врага будет тяжело. Об этом 7 сентября в эфире телемарафона заявил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

По его словам, украинским бойцам удалось продвинуться в районе населенных пунктов Работино и Вербовое — в некоторых местах это продвижение на несколько сот метров, на других участках до километров, но давление на противника не прекращается.

Представитель пресс-центра отметил, что российские солдаты стали чаще сдаваться в плен. Так за прошедшую неделю более 20 оккупантов пожелали сохранить себе жизнь.

"Силы обороны имели определенный успех южнее населенного пункта Работино и западнее Вербового. Освобождено еще пару километров украинской земли. Также, что является знаковым, российские оккупанты продолжают сдаваться в плен. Вчера их было шесть, а за последнюю неделю сберечь себе жизнь решили более 20 человек", — заявил Штупун.

Кроме того противник испытывает проблемы с подкреплением и логистику. По словам Штупуна, российское военное командование рассчитывает на солдат с определенной подготовкой, но на самом деле она гораздо ниже ожидаемой, что и подтверждается продвижением украинских подразделений.

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"Мы продолжаем уничтожать вражеские склады с боеприпасами и максимально разрушаем логистику", — добавил спикер.

Также Штупун озвучил потери россиян на данном направлении. Украинские защитники уничтожили: 59 единиц военной техники — один танк, 13 бронемашин, 6 автомобилей, 6 артиллерийских систем и минометов, три противотанковых средств и 30 различного рода БПЛА. Кроме того на этом направлении противник потерял 307 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что российское командование для остановки продвижения Сил обороны на южном фронте вводят резервы и перебрасываются боевые подразделения с других направлений. По словам полковника Николая Ушкаловича, цель перегруппировки подразделений ВС РФ— усиление обороны на Мелитопольском и Бердянском направлениях.