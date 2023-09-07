Контрнаступление Украины: американская разведка оценила вероятность прорыва ВСУ до конца года

По словам директора по анализу Агентства военной разведки США Трента Мола, если Украина сможет расширить фронт вокруг Работино, удержать свои позиции, то у нее будут хорошие возможности для нового рывка в 2024 году.

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Директор по анализу Агентства военной разведки США Трент Мол 6 сентября заявил, что после трех месяцев медленного прогресса контрнаступление Украины набирает обороты. Он отметил, что на Юге возле села Работино (Запорожская область) украинские войска прорвали первую из трех оборонительных линий России и сейчас они атакуют далее, сообщает The Economist.

"Если бы мы разговаривали об этом две недели назад, я был бы настроен несколько более пессимистично. Их прорыв на второй защитной линии… на самом деле довольно значительный", — говорит Трент Мол.

В последние недели американские чиновники в частном порядке критиковали украинских командиров за их военную стратегию, в частности за решение разместить опытные подразделения на востоке, вокруг Бахмута, а не на ключевом направлении на юге.

"Можно спорить о том, применили ли украинцы такую ​​тактику, которая, как вы надеялись, позволила бы добиться более агрессивных результатов за более короткое время", — сказал Мол.

По его мнению, более важными являются две критически важные переменные: украинские запасы боеприпасов, жизненно важные для выдерживания артиллерийских обстрелов, способствующих прогрессу, и погода, которая осенью становится более влажной.

Как сообщил журналистам один представитель администрации Байдена, Украине осталось около шести-семи недель боевых действий, прежде чем ее наступление достигнет кульминации. Существуют частные разногласия по поводу того, какого прогресса можно достичь за это время. Некоторые считают, что украинская армия, бросившая большую часть своих резервов до прорыва второй линии и понесшая тяжелые потери при попытке прорваться через нее, вряд ли сможет далеко уйти. "Если вы посмотрите на поле боя через пять лет, оно может выглядеть во многом схожим", — говорит высокопоставленный представитель американской разведки, подчеркивая, что качество как российских, так и украинских сил со временем снижается.

Трент Мол заявилт, что недавние успехи Украины "значительны" и дают ее силам "реальную возможность" — по словам разведки с вероятностью 40-50% — прорвать оставшиеся российские линии обороны к концу года. Но он предупреждает, что ограниченные боеприпасы и ухудшение погоды сделают это "очень трудным".

Даже без каких-либо прорывов в этом году, он уверен, что если Украина сможет расширить фронт вокруг Работино, удержать свои позиции, то у нее будут хорошие возможности для нового рывка в 2024 году.

Напомним, В среду, 6 августа, на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой госсекретарь США Энтони Блинкен отметил "хороший прогресс", которого добились бойцы ВСУ за время контрнаступления Украины.

Кроме этого, Энтони Блинкен объявил о новом пакете помощи для Украины. Денежная помощь США пойдет на гражданскую безопасность, противовоздушную оборону, разминирование и восстановление критических сфер деоккупированных территорий.