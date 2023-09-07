Контрнаступ України: американська розвідка оцінила ймовірність прориву ЗСУ до кінця року

За словами директора з аналізу Агентства військової розвідки США Трента Мола, якщо Україна зможе розширити фронт навколо Работиного, утримати свої позиції, то у неї будуть хороші можливості для нового ривка 2024 року.

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Директор з аналізу Агентства військової розвідки США Трент Мол 6 вересня заявив, що після трьох місяців повільного прогресу контрнаступ України набирає обертів. Він зазначив, що на Півдні біля села Работине (Запорізька область) українські війська прорвали першу з трьох оборонних ліній Росії і зараз вони атакують далі, повідомляє The Economist.

"Якби ми розмовляли про це два тижні тому, я був би налаштований дещо песимістичніше. Їхній прорив на другій захисній лінії... насправді доволі значний", — каже Трент Мол.

Останніми тижнями американські чиновники в приватному порядку критикували українських командирів за їхню військову стратегію, зокрема за рішення розмістити досвідчені підрозділи на сході, навколо Бахмута, а не на ключовому напрямку на півдні.

"Можна сперечатися про те, чи застосували українці таку тактику, яка, як ви сподівалися, дала б змогу домогтися більш агресивних результатів за коротший час", — сказав Мол.

На його думку, важливішими є дві критично важливі змінні: українські запаси боєприпасів, життєво важливі для витримування артилерійських обстрілів, які сприяють прогресу, і погода, яка восени стає більш вологою.

Як повідомив журналістам один представник адміністрації Байдена, Україні залишилося близько шести-семи тижнів бойових дій, перш ніж її наступ досягне кульмінації. Існують приватні розбіжності з приводу того, якого прогресу можна досягти за цей час. Деякі вважають, що українська армія, яка кинула більшу частину своїх резервів до прориву другої лінії і зазнала важких втрат під час спроби прорватися через неї, навряд чи зможе далеко піти. "Якщо ви подивитеся на поле бою за п'ять років, воно може мати багато в чому схожий вигляд", — каже високопоставлений представник американської розвідки, наголошуючи, що якість як російських, так і українських сил із часом знижується.

Трент Мол заявив, що нещодавні успіхи України "значні" і дають її силам "реальну можливість" — за словами розвідки, з імовірністю 40-50% — прорвати російські лінії оборони, що залишилися, до кінця року. Але він попереджає, що обмежені боєприпаси і погіршення погоди зроблять це "дуже важким".

Навіть без будь-яких проривів цього року, він упевнений, що якщо Україна зможе розширити фронт навколо Работиного, утримати свої позиції, то у неї будуть хороші можливості для нового ривка у 2024 році.

Нагадаємо, у середу, 6 серпня, на зустрічі з главою українського МЗС Дмитром Кулебою держсекретар США Ентоні Блінкен відзначив "хороший прогрес", якого досягли бійці ЗСУ за час контрнаступу України.

Крім цього, Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги для України. Грошова допомога США піде на цивільну безпеку, протиповітряну оборону, розмінування та відновлення критичних сфер деокупованих територій.