"Бьем врага его оружием": бойцы 30 бригады рассказали о важных штурмах и уничтожении оккупантов (видео)

Воины участвуют в боях за освобождение одной из лесополос от российских захватчиков, что позволит взять под контроль трассу, которая идет вокруг Бахмута.

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Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского успешно ликвидируют вражескую технику и живую силу различными средствами поражения. Подробности бойцы рассказали для программы "Факти ICTV".

Защитники сообщили подробности боев в районе Бахмута. Освобождение одной из лесополос от российских захватчиков позволит взять под контроль трассу, которое идет вокруг города. Это предоставить возможность ликвидировать логистику оккупантов.

"После того, как отработает тяжелая техника, мы со своей группой БМП непосредственно в 20-30 метрах спешились и вступили в бой", — рассказал один из военных.

Перед штурмом бойцы провели аэроразведку. Впоследствии украинские воины выбили оккупантов с позиций, используя и трофейное оружие.

30 бригада ВСУ в войне с РФ

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского в сентябре уничтожили большое количество техники. Были ликвидированы ЗРК "Стрела-10", грузовики КАМАЗ и "Урал", танк и другая бронетехника российских оккупантов. Захватчики пытались провести маскировку и сосредоточиться в зданиях и среди густой растительности различные боевые машины, но в конце оккупантам так и ничего не помогло.

В мае воины подразделения ликвидировали станцию РЭБ РФ. Российская техника охотилась на украинские беспилотники, но впоследствии и сам оказался целью, которую успешно поразила артиллерия ВСУ. Украинские защитники решили применить дрон для обнаружения врага. Впоследствии именно наш летательный аппарат указал координаты артиллерии, которая и поразила РЭБ.

Напомним, 15 сентября бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады десантных войск успешно освобождают украинскую землю от российских захватчиков. Бойцы эффективно применяют реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Артиллеристы ДШВ заявили, что снарядов к РСЗО хватает, а вот российских целей уже недостаточно.