Помог дрон-разведчик: 30 бригада им. князя Константина Острожского уничтожила станцию РЭБ РФ (видео)

Российское средство РЭБ охотилось за украинскими беспилотниками, но впоследствии и само оказалось целью, которую успешно поразила артиллерия ВСУ.

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Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского ликвидировали средство радиоэлектронной борьбы. Видео 31 мая опубликовала пресс-служба подразделения Facebook.

В сообщении говорится, что российский РЭБ нагло действовал и охотился на украинские беспилотники. Украинские защитники решили применить дрон для обнаружения врага. Впоследствии именно наш летательный аппарат указал координаты артиллерии, поразившей РЭБ.

"Ибо нельзя посягать на наших птичек!", — говорится в сообщении.

Цель и значение РЭБ

РЭБ — это совокупность согласованных по целям, месту и времени действий по определению местопребывания радиоэлектронных средств (РЭЗ), оружия противника, систем управления войсками. Их задача – уничтожить или вывезти из строя всеми имеющимися средствами поражения. Цель РЭБ состоит в том, чтобы дезорганизовать управление войсками противника и снизить эффективность его разведки. Каждая современная армия учитывает развитие РЭБ для дальнейшей подготовки к боевым действиям. Новые военные технологии, регулярно разрабатываемые военно-промышленными комплексами в разных государствах мира, побуждают к тому, что каждая система вооружения зависит от взаимодействующих сенсоров, без них она теряет эффективность.

Напомним, 25 апреля в телеграмм-канале "Оперативный ВСУ" сообщили, что ВСУ уничтожили редкий российский РЭБ "Дзюдоист". Комплекс был ликвидирован в Запорожском направлении. Он мог определить расположение радиоэлектронных средств, средств противоракетной обороны, а также выявлять и закрывать технические каналы утечки информации.

Также 30 мая военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что российский РЭБ заставил дроны протаранить здания на территории столицы РФ. При атаке беспилотников ВС РФ массово применяли в регионе комплексы РЭБ. Их влияние на спутниковые сигналы было настолько масштабным, что у водителей отключились навигаторы. Он объяснил, что средства РЭБ не уничтожают ударные БПЛА, вооруженные взрывчаткой, а просто сбивают их с курса.