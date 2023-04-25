ВСУ уничтожили редкий российский РЭБ "Дзюдоист" (видео)

Комплекс был уничтожен на Запорожском направлении. Он мог определять расположение радиоэлектронных средств, средств противоракетной обороны, а также выявлять и закрывать технические каналы утечки информации.

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В Запорожской области благодаря совместной работе аэроразведки и артиллерии у российских оккупантов стало на один автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Дзюдоист" меньше. Видео, как вражеская станция РЭБ превращается в груду металла, выложили в телеграм-канале "Оперативный ВСУ".

"Уничтожен комплекс РЭБ МКТК-1А "Дзюдоист" на Запорожском направлении", — говорится в сообщении.

Что представляет собой комплекс "Дзюдоист"

Воздушно-десантные войска России начали использовать многофункциональные комплексы "Дзюдоист" в июле 2012 года.

Мобильный автоматизированный комплекс МКТК-1А "Дзюдоист" предназначен для радио-, радиотехнического и специального контроля эффективности защиты информации и оценке электромагнитной обстановки.

"Дзюдоист" может обнаруживать, измерять параметры и определять расположение радиоэлектронных средств, средств противоракетной обороны, а также обнаруживать и закрывать технические каналы утечки информации.

Напомним, что бойцы ВСУ пытались угнать российский самолет. Спецслужбы РФ знали об операции и вели свою игру, пытаясь выведать у украинских бойцов секретную информацию. Украинские защитники разработали план, согласно которому российскому пилоту в указанное время предоставят "квадрат" для приземления. Летчик должен был сымитировать аварию, и его бы "взяли в плен". Он и его семья получили бы новые документы и средства.

У защитников Украины заметили трофейную систему "Солнцепек". По словам нардепа Мысягина, захватить расхваленный российскими пропагандистами комплекс удалось под фронтовым городом в Донецкой области.