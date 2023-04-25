ЗСУ знищили рідкісний російський РЕБ "Дзюдоїст" (відео)

Комплекс знищили на Запорізькому напрямку. Він міг визначати розташування радіоелектронних засобів, засобів протиракетної оборони, а також виявляти та закривати технічні канали витоку інформації.

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У Запорізькій області завдяки спільній роботі аеророзвідки та артилерії у російських окупантів стало на один автоматизований комплекс радіоелектронної боротьби "Дзюдоїст" менше. Відео, як ворожа станція РЕБ перетворюється на купу металу, опублікували в телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ".

"Знищено комплекс РЕБ МКТК-1А "Дзюдоїст" на Запорізькому напрямку", — йдеться в повідомленні.

Що являє собою комплекс "Дзюдоїст"

Повітряно-десантні війська Росії почали використовувати багатофункціональні комплекси "Дзюдоїст" у липні 2012 року.

Мобільний автоматизований комплекс МКТК-1А "Дзюдоїст" призначений для радіо-, радіотехнічного та спеціального контролю ефективності захисту інформації та оцінки електромагнітної обстановки.

"Дзюдоїст" може виявляти, вимірювати параметри та визначати розташування радіоелектронних засобів, засобів протиракетної оборони, а також виявляти та закривати технічні канали витоку інформації.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ намагалися викрасти російський літак. Спецслужби РФ знали про операцію та вели власну гру, намагаючись вивідати в українських бійців секретну інформацію. Українські захисники розробили план, згідно з яким російському пілоту в зазначений час нададуть "квадрат"для приземлення. Льотчик мав зімітувати аварію, і його б "взяли у полон". Він та його родина отримали б нові документи і кошти.

У захисників України помітили трофейну систему "Сонцепек". За словами нардепа Мисягіна, захопити розхвалений російськими пропагандистами комплекс вдалося під фронтовим містом на Донеччині.