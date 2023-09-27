"Не спостерігаємо": після знищення штабу ЧФ РФ у Криму кораблі почали ховатися в морі, — ЗСУ

За словами речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, серед російського керівництва фіксується певний сумбур. Почалося це після знакового ракетного удару по півострову.

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Після того, як по будівлі штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі було завдано ракетного удару, спостерігається затишшя військово-морської діяльності противника. Про це заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк для "Еспресо" 27 вересня.

За її словами, останні події трохи змінили ситуацію і фіксується певний сумбур у російському керівництві. Пов'язано це з тим, що використання ракетоносіїв у Чорному морі було безсистемним і безглуздим.

"Вони виходили, заходили, маневрували незрозумілими маршрутами з невиправданою витратою палива, без реалізації завдань. Нарощували присутність кораблів, коригували, замінювали один одного, тобто демонстрували готовність. Але все ж таки були застосовані для переконання, що управління існує, що керівництво на місці і флот може бути боєздатним", — заявила Наталія Гуменюк.

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У результаті, продовжила речниця Сил оборони півдня, можна вже констатувати факт, що в Чорному морі спостерігається відносне затишшя у військово-морській діяльності противника.

Російські кораблі почали більше ховатися і вишукувати безпечне місце для базування і перебування в Чорному морі.

"А проведення навчань, які є обов'язковими для підтримання боєздатності флоту, ми не спостерігаємо", — підсумувала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, що Україна взялася за знищення Чорноморського флоту РФ і удар по штабу в Криму став тому підтвердженням. За словами військового експерта Івана Киричевського, це тільки початок і найближчим часом варто чекати продовження.