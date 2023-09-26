Кримчани допомогли ЗСУ коригувати удари по штабу Чорноморського флоту РФ, — Кім

За словами голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, місцеві жителі починають розуміти, що росіяни їх обдурили, тому дедалі більше громадян контактують із ЗСУ для надання інформації та допомоги.

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У тимчасово окупованому Криму спостерігається зростаюча тенденція місцевих жителів звертатися до українських військових з метою надання інформації та запиту допомоги. Про це заявив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім під час брифінгу в "Медіацентрі Україна".

"Партизанський рух зростає: люди починають розуміти, що росіяни їх обдурили. Дедалі більше громадян контактують із ЗСУ для надання інформації та допомоги. Насамперед, це стосується молоді, яка бере активну участь. Загалом ситуація змінюється на краще", — сказав Кім.

Він також уточнив, що деякі операції Збройних Сил України мають прямий стосунок до підтримки партизанського руху. Як ілюстрацію наведено удар по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації, який, за словами Кіма, коригували небайдужі громадяни.

Нагадаємо, 22 вересня в тимчасово окупованому Севастополі прогриміли кілька вибухів і задимівся уражений штаб Чорноморського флоту РФ.

Того ж дня в Центрі стратегічних комунікацій підтвердили, що ЗСУ завдали успішного удару по штабу командування ЧФ РФ.

За словами глави української розвідки Кирила Буданова, унаслідок атаки поранення дістали кілька ворожих генералів.