Вони у важкому стані: серед поранених у Севастополі є генерали ЗС РФ, — Буданов

Глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту загинули 9 осіб, а 16 дістали поранення.

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Унаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі поранення дістали російські генерали. Вони перебувають у важкому стані. Про це заявив глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "Голосу Америки".

За його словами, внаслідок атаки загинули 9 осіб, а 16 дістали поранення.

"Серед поранених — командувач угруповання генерал-полковник Романчук, у дуже важкому стані. Начальник штабу генерал-лейтенант Цеков перебуває без свідомості", — заявив Буданов.

За його словами, кількість постраждалих військовослужбовців ворожої армії нижчого ранку встановлюється. Ці військові не входять до озвученого раніше переліку.

Журналісти зазначили, що Олександр Романчук є командувачем угруповання російських сил на Запорізькому напрямку. А генерал-лейтенант Олег Цеков обіймає посаду командира 200 ОМСБР Берегових військ Північного флоту ВМФ РФ.

Повідомляється, що Буданов не підтвердив повідомлення про ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова. У ГУР поки немає інформації про його стан.

За словами Буданова, українська розвідка збирає дані з усіх можливих джерел, включно з агентами на окупованих територіях. Глава ГУР не розповів, якою саме зброєю було завдано удару по Севастополю.

Ракетна атака по штабу Чорноморського флоту РФ: що відомо

Нагадаємо, 22 вересня, в окупованому Криму пролунали вибухи. У Міноборони Росії заявили про "успішне" відбиття атаки дронів і ракет.

Тим часом у Мережі з'явилися кадри пожежі в будівлі штабу Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. На місце події прибули машини швидкої допомоги та рятувальники.

ЗМІ також повідомили з посиланням на українські джерела, що Україна використовувала далекобійні ракети Storm Shadow для атаки на штаб Чорноморського флоту в Севастополі.