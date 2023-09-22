"Провели успішний удар": у ЗСУ підтвердили ураження штабу флоту РФ у Севастополі (відео)

На території міста оголошували повітряну тривогу, дітей із дитячих садочків та студентів із навчальних закладів евакуювали. Дороги перекривали.

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У Збройних силах України підтвердили ураження штабу командування російського Чорноморського флоту, що розташований в тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Атака в Севастополі

У п'ятницю в Севастополі та низці інших частин окупованого Кримського півострова лунали вибухи. Відомо про ураження штабу Чорноморського флоту в Севастополі. На кадрах, що потрапили в соцмережі, помітні значні пошкодження.

"22 вересня приблизно о 12:00 Сили оборони України здійснили успішний удар по штабу командування Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі", — ідеться в публікації.

Російське Міноборони повідомило про загибель військовослужбовця під час імовірної атаки.

Повідомляється, що на території міста оголошували повітряну тривогу, дітей із дитячих садків і студентів із навчальних закладів евакуювали. Дороги перекривали.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат після подій у Криму заявив, що на тимчасово окупованому півострові становище ускладнилося, і окупантам "неспокійно" вже давно, а останні кілька тижнів особливо.

Також повідомлялося, що по військовій частині Бахчисарая, можливо, завдано удару британськими ракетами Storm Shadow. За заявами російської влади, атаки на штаб флоту в Севастополі збіглися в часі з подіями поруч із Бахчисараєм, де розташовані військові склади Чорноморського флоту РФ.