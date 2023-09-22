У Криму підозрюють удар Storm Shadow по військовій частині в Бахчисараї (карти)

Російська влада запевняє, що саме під час атаки на штаб флоту в Севастополі під Бахчисараєм загорілась трава. Однак зовсім поруч — військові склади ЧФ РФ, які можуть зацікавити Сили оборони України.

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Жителі тимчасово окупованого Криму вдень 22 вересня 2023 року почули вибухи й помітили задимленість у центрі Севастополя. Після цього у мережі з'явились світлини штабу ЧФ РФ, зруйнованого внаслідок удару ракет невідомого походження. Між тим гучно було ще в одному районі півострова — під Бахчисараєм, поруч з яким розташована військова частина РФ. У деталях подій в Криму розібрався Фокус.

Близько 13 год. у мережі з'явились повідомлення про низку вибухів неподалік від Бахчисарая. При цьому представники окупантів переконували, що вибухи — наслідок роботи російської ППО по крилатих ракетах. Запевняли, начебто усі ракети збито. Над місцевістю, де чули вибухи, здіймається хмара диму.

Місцеве населення заспокоюють: говорять, що дим — це наслідок займання трави у місці падіння уламків збитих ракет.

Губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що по штабу командування в Севастополі завдали удару крилатими ракетами. Його слова підтвердив очільник російської влади Сергій Аксьонов. Зі слів Міноборони РФ, росіяни загубили одного військового.

Вибухи в Криму: деталі

Зазначимо, протягом останніх трьох тижнів Силам оборони України вдалось знищити мінімум дві установки ППО ЗС РФ. Зокрема, ідеться про дві С-400, які стояли на мисі Тарханкут та під Євпаторією. Дальність роботи цих установок — 380 км, а цілі вони здатні помічати на відстані до 600 км.

Місцева російська влада запевняє, що удар по окупаційних цілях було завдано крилатою високоточною західною ракетою Storm Shadow: ракету запускають з літаків і вона здатна поцілити на відстані 300 км.

Відстань від Чорноморського узбережжя України до Севастополя та Бахчисарая — близько 300 км.

Вибухи в Криму 22 вересня 2023 року: Севастопль та Бахчисарай Фото: Google maps

На онлайн-карті військових об'єктів ЗС РФ в Криму можна побачити цілі, які могли б зацікавити Сили оборони України. Зокрема, північніше Бахчисарая розтаванні склади 133 бригади матеріального забезпечення та 758 центр матеріально-технічного забезпечення. На південному сході від міста — склади боєприпасів та техніки.

Військові об'кти ЗС РФ під Бахчисараєм Фото: Радіо Свобода

Наразі Генштаб ЗСУ офіційно не підтвердив повітряну атаку на військові об'єкти ЗС РФ в Криму. Поки що подію прокоментував речник Повітряних сил Юрій Ігнат: заявив, що подробиць розповісти не може, але росіянам в Криму стало "неспокійно".

Нагадуємо, у мережі опублікували світлину з місця удару крилатих ракет по штабу командування ЗС РФ в Севастополі. На світлині видно, що будівля отримала суттєві пошкодження. Тим часом західні ЗМІ оцінили атаки ЗСУ на військові кораблі ЧФ Росії. Вказують, що російський флот потрапив в "українські сіті".