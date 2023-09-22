В Крыму подозревают удар Storm Shadow по воинской части в Бахчисарае (карты)

Российские власти уверяют, что именно во время атаки на штаб флота в Севастополе под Бахчисараем загорелась трава. Однако совсем рядом — военные склады ЧФ РФ, которые могут заинтересовать Силы обороны Украины.

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Жители временно оккупированного Крыма днем 22 сентября 2023 года услышали взрывы и заметили задымленность в центре Севастополя. После этого в сети появились фотографии штаба ЧФ РФ, разрушенного в результате удара ракет неизвестного происхождения. Между тем громко было еще в одном районе полуострова — под Бахчисараем, рядом с которым расположена воинская часть РФ. В деталях событий в Крыму разобрался Фокус.

Около 13 час. в сети появились сообщения о ряде взрывов неподалеку от Бахчисарая. При этом представители оккупантов утверждали, что взрывы — следствие работы российской ПВО по крылатым ракетам. Уверяли, будто все ракеты сбиты. Над местностью, где слышали взрывы, поднимается облако дыма.

Местное население успокаивают: говорят, что дым — это следствие возгорания травы в месте падения обломков сбитых ракет.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что по штабу командования в Севастополе нанесли удар крылатыми ракетами. Его слова подтвердил глава российской власти Сергей Аксенов. По словам Минобороны РФ, россияне потеряли одного военного.

Взрывы в Крыму: детали

Отметим, в течение последних трех недель Силам обороны Украины удалось уничтожить минимум две установки ПВО ВС РФ. В частности, речь идет о двух С-400, которые стояли на мысе Тарханкут и под Евпаторией. Дальность работы этих установок — 380 км, а цели они способны замечать на расстоянии до 600 км.

Местные российские власти уверяют, что удар по оккупационным целям был нанесен крылатой высокоточной западной ракетой Storm Shadow: ракета запускается с самолетов и способна попасть на расстоянии 300 км.

Расстояние от Черноморского побережья Украины до Севастополя и Бахчисарая — около 300 км.

Взрывы в Крыму 22 сентября 2023 года: Севастопль и Бахчисарай Фото: Google maps

На онлайн-карте военных объектов ВС РФ в Крыму можно увидеть цели, которые могли бы заинтересовать Силы обороны Украины. В частности, севернее Бахчисарая расположены склады 133 бригады материального обеспечения и 758 центр материально-технического обеспечения. На юго-востоке от города — склады боеприпасов и техники.

Военные объекты ВС РФ под Бахчисараем Фото: Радіо Свобода

Сейчас Генштаб ВСУ официально не подтвердил воздушную атаку на военные объекты ВС РФ в Крыму. Пока что событие прокомментировал представитель Воздушных сил Юрий Игнат: заявил, что подробностей рассказать не может, но россиянам в Крыму стало "неспокойно".

Напоминаем, в сети опубликовали фотографию с места удара крылатых ракет по штабу командования ВС РФ в Севастополе. На фотографии видно, что здание получило существенные повреждения. Между тем западные СМИ оценили атаки ВСУ на военные корабли ЧФ России. Указывают, что российский флот попал в "украинские сети".