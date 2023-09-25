"Били саме по штабах": Україна взялася за знищення Чорноморського флоту РФ, — експерт

Військовий експерт Іван Киричевський переконаний, що удар по штабу у Севастополі — це лише початок. Водночас він пояснив, чому Києву навряд вдасться отримати бажані для атак по Криму ATACMS від США.

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Ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ свідчить, що Україна націлилась на повне та систематичне його знищення. Про це у коментарі "Українському радіо" заявив військовий експерт та оглядач Defense Express Іван Киричевський.

"Але щоб ця перспектива плачевності для російських носіїв "Калібрів" відбулася, треба буде ще попрацювати й побомбити інфраструктуру Чорноморського флоту Російської Федерації. Тому й били саме по штабах, адже російські кораблі, на жаль, дуже гарно прикриваються. Але якщо прибрати штабістів, які за це все відповідають, то уже починаються дуже цікаві моменти", — зазначив він.

Експерт переконаний, що Україна хоче тисячі ракет ATACMS, але "в американців немає стільки". Окрім того, у США обговорюють "сегментоване підсилення" українських військ.

Киричевський зазначив, що отримати "трошечки" балістичних ракет для виснаження російської ППО в Криму та атак по ворожих аеродромах "було б гарно".

"Тому, що якщо починати збивати російські вертольоти К-52 ще до того, як вони злетіли у повітря, — це може прискорити темп нашого контрнаступу. Але, очевидно, поки що з нашої сторони не порушується питання, щоб отримати для початку небагато ATACMS для сегментованого підсилення", — додав експерт.

Він підкреслив, що новий пакет допомоги від США свідчить про відновлення виробництва снарядів 155 міліметрів, а також зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Avenger та Stinger.

"Здається, що нам треба більше комплексів Patriot. Але треба врахувати, що американцям треба було буквально "вистрибнути зі штанів", щоб відновити виробництво Stinger, які не вироблялися вже 30 років. Всі інженери, які вміли їх робити, пішли на пенсію. Їх буквально довелось забирати з пенсії, платити потрійний оклад, щоб вони вчили молодих", — пояснив Киричевський.

Нагадаємо, 22 вересня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали кілька вибухів та задимів уражений штаб Чорноморського флоту РФ.

Того ж дня у Центрі стратегічних комунікацій підтвердили, що ЗСУ завдали успішного удару по штабу командування ЧФ РФ.

Зі слів голови української розвідки Кирила Буданова, внаслідок атаки поранення отримали кілька ворожих генералів.