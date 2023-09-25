"Били именно по штабам": Украина взялась за уничтожение Черноморского флота РФ, — эксперт

Военный эксперт Иван Киричевский убежден, что удар по штабу в Севастополе — это только начало. В то же время он объяснил, почему Киеву вряд ли удастся получить желаемые для атак по Крыму ATACMS от США.

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Ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ свидетельствует, что Украина нацелилась на полное и систематическое его уничтожение. Об этом в комментарии "Украинскому радио" заявил военный эксперт и обозреватель Defense Express Иван Киричевский.

"Но чтобы эта перспектива плачевности для российских носителей "Калибров" состоялась, надо будет еще поработать и побомбить инфраструктуру Черноморского флота Российской Федерации. Поэтому и били именно по штабам, ведь российские корабли, к сожалению, очень хорошо прикрываются. Но если убрать штабистов, которые за это все отвечают, то уже начинаются очень интересные моменты", — отметил он.

Эксперт убежден, что Украина хочет тысячи ракет ATACMS, но "у американцев нет столько". Кроме того, в США обсуждают "сегментированное усиление" украинских войск.

Киричевский отметил, что получить "немножечко" баллистических ракет для истощения российской ПВО в Крыму и атак по вражеским аэродромам "было бы хорошо".

"Потому, что если начинать сбивать российские вертолеты К-52 еще до того, как они взлетели в воздух, — это может ускорить темп нашего контрнаступления. Но, очевидно, пока что с нашей стороны не поднимается вопрос, чтобы получить для начала немного ATACMS для сегментированного усиления", — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что новый пакет помощи от США свидетельствует о возобновлении производства снарядов 155 миллиметров, а также зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Avenger и Stinger.

"Кажется, что нам надо больше комплексов Patriot. Но надо учесть, что американцам надо было буквально "выпрыгнуть из штанов", чтобы возобновить производство Stinger, которые не производились уже 30 лет. Все инженеры, которые умели их делать, ушли на пенсию. Их буквально пришлось забирать с пенсии, платить тройной оклад, чтобы они учили молодых", — объяснил Киричевский.

Напомним, 22 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели несколько взрывов и задымился пораженный штаб Черноморского флота РФ.

В тот же день в Центре стратегических коммуникаций подтвердили, что ВСУ нанесли успешный удар по штабу командования ЧФ РФ.

По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, в результате атаки ранения получили несколько вражеских генералов.