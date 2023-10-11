Бігти буде нікуди: український генерал розкрив плани щодо повернення Криму (відео)

На думку колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа, у день звільнення півострова буде завдано десятки ударів по стратегічних об'єктах, включно з Керченським мостом та Чорноморським флотом, унаслідок чого росіяни опиняться в пастці.

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Втеча росіян і військ із Криму стає дедалі ближчою. Зараз українські збройні сили проводять рейди на півострові, виявляючи стратегічно важливі об'єкти, які будуть піддані знищенню під час майбутніх наступальних операцій. Про це розповів генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За словами Маломужа, наразі висадки українських спецпризначенців і Сил спеціальних операцій, а також дії морських сил є лише тактичними діями, призначеними для підготовки до майбутніх подій. Однак у майбутньому будуть проводитися великі операції, включно з масовим залученням ракетних систем, дронів, диверсійними акціями та висадкою десанту. Такі масштабні дії допоможуть знищити стратегічно важливі об'єкти, включно з військовими базами на різних напрямках у Криму.

"У момент заходу до Криму працюватимуть усі системи: Strorm Shadow, я думаю, що отримаємо ATACMS і Taurus, й наші ракетні системи, потім надводні та повітряні дрони. Відповідно наші спецпризначенці готуватимуть операції різних типів. Тобто міст буде під потужним ударом. І всі системи ППО, які нібито недоторканні, будуть знищені, бо будуть й відволікальні, й тактичні, й стратегічні удари з різних позицій — і з повітря, з моря, з космосу. І, відповідно, диверсанти. Буде повністю знищено міст, Чорноморський флот, після чого зайдемо на територію півострова", — розповів Маломуж.

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Генерал стверджує, що такий інтегрований підхід дасть змогу провести масштабну операцію і швидко звільнити Крим, попри облаштовані фортифікаційні споруди на півострові.

Втеча росіян із Криму

На думку генерала, без моста і флоту Крим перетвориться на пастку для росіян. Він вважає, що в разі паніки в лавах російських військ і окупаційних сил, до мільйона осіб, включно з колаборантами, можуть покинути Крим. Росіяни використовуватимуть різні засоби для того, щоб покинути півострів, оскільки міст через Керченську протоку перестане функціонувати.

"Уже є приписи, як вони будуть рухатися: евакуаційні вагони, кораблі. Це будуть хаос і паніка. Руйнування Керченського мосту, знищення Чорноморського флоту і знищення стратегічних об'єктів на території Криму — початок стратегічного наступу на Крим. Ніякі перешийки не допоможуть. Тільки 850 тисяч росіян, які в'їхали, будуть тікати з Криму. Уявляєте? До мільйона людей. А ще колаборантів мільйон людей. Мільйон людей будуть заповнювати всі ці протоки, баржі, можливо, десь якісь ще плавзасоби використовувати. Тому що мосту не буде. А ще ж військові. У даній ситуації сценарій може дуже бути такий, знаєте, апокаліптичний, що вони будуть бігти, не знаючи куди", — зазначив Маломуж.

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Генерал зазначив, що операція із заходу Сил оборони до Криму не матиме вигляду, як дії на Запорізькому або Бахмутському напрямку, коли ЗСУ поступово "врізаються" в лінію оборони, заходять із флангів і "пробивають" коридор.

"У ситуації щодо Криму — це велика модель оточення, знищення всіх систем комунікацій, починаючи з мосту. Будуть стратегічні удари, ті, хто залишаться, залишаться в пастці. Бігти нікуди, чинити опір довго теж не будуть, оскільки не буде підкріплення через те, що все буде "обрізано".

Нагадаємо, 7 жовтня стало відомо, що ЗСУ ракетою С-200 вдарили по секретній базі в Криму, унаслідок чого загинув 21 військовий, ще 16 осіб було поранено.

Раніше, 4 жовтня, у Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що група бійців підрозділів "Братство" і "Стугна" успішно десантувалися на кримському узбережжі і вступили в бій зі ЗС РФ.