Перевага далекобійної артилерії: успіхи ЗСУ з деокупації Криму вражають, — Годжес

За словами відставного генерала США, те, що відбувається в Криму, також свідчить про переваги далекобійної зброї України. Ракети можуть вражати об'єкти в Севастополі, повітряну базу в Саках і логістичний хаб у Джанкої.

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Колишній командувач американськими військами в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес заявив, що передислокація Чорноморського флоту РФ із Севастополя може слугувати визнанням того, що "плавучий авіаносець" у Чорному морі не такий уже й страхітливий, яким колись здавався. Про це повідомляє Newsweek.

"Потрібні ще підтвердження, але якщо Чорноморському флоту доведеться покинути Севастополь через те, що він настільки вразливий перед високоточними далекобійними ракетами, що не може там перебувати, тоді це дуже вражає", — сказав Годжес, який давно підтримує деокупацію Криму Україною, попри західний скептицизм.

За його словами, те, що відбувається в Криму, також свідчить про переваги далекобійної зброї України, яка може вражати об'єкти в Севастополі, повітряну базу в Саках і логістичний хаб у Джанкої, зазначив він.

Годжес також згадав про атаки України в міжнародно визнаних кордонах РФ.

"Ці дрони атакують цілі по всій Росії. У кожному з таких випадків доводилося закривати комерційні аеропорти, від цього були економічні та психологічні наслідки", — сказав Годжес, згадавши також і про кібератаки на російські системи.

Нагадаємо, що американський генерал розкритикував незадоволених контрнаступом ЗСУ.

Також повідомлялося про те, які саме ракети ATACMS отримають ЗСУ. Ракети ATACMS для України можуть бути варіантом касетного боєприпасу з меншою дальністю ураження.