Преимущество дальнобойной артиллерии: успехи ВСУ по деоккупации Крыма впечатляют, — Ходжес

По словам отставного генерала США, происходящее в Крыму также свидетельствует о преимуществах дальнобойного оружия Украины. Ракеты могут поражать объекты в Севастополе, воздушную базу в Саках и логистический хаб в Джанкое.

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Бывший командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что передислокация Черноморского флота РФ из Севастополя может служить признанием того, что "плавучий авианосец" в Черном море не такой уж устрашающий, каким некогда казался. Об этом сообщает Newsweek.

"Нужны еще подтверждения, но если Черноморскому флоту придется покинуть Севастополь из-за того, что он настолько уязвим перед высокоточными дальнобойными ракетами, что не может там находиться, тогда это очень впечатляет", — сказал Ходжес, который давно поддерживает деоккупации Крыма Украиной, несмотря на западный скептицизм.

По его словам, происходящее в Крыму также свидетельствует о преимуществах дальнобойного оружия Украины, которое может поражать объекты в Севастополе, воздушную базу в Саках и логистический хаб в Джанкое, отметил он.

Ходжес также упомянул об атаках Украины в международно признанных границах РФ.

"Эти дроны атакуют цели по всей России. В каждом из таких случаев приходилось закрывать коммерческие аэропорты, от этого были экономические и психологические последствия", — сказал Ходжес, упомянув также и о кибератаках на российские системы.

Напомним, что американский генерал раскритиковал недовольных контрнаступлением ВСУ.

Также сообщалось о том, какие именно ракеты ATACMS получат ВСУ. Ракеты ATACMS для Украины могут быть вариантом кассетного боеприпаса с меньшей дальностью поражения.