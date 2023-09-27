"Бесполезные заявления": американский генерал раскритиковал недовольных контрнаступлением ВСУ

По словам бывшего командующего Сухопутными силами НАТО в Европе Бена Ходжеса, Силы обороны ведут наступление без поддержки авиации, на что никогда не пошли бы такие страны, как США, Великобритания или Германия.

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Критика украинской контрнаступательной операции является "непрофессиональными и бесполезными заявлениями" по мнению бывшего командующего Сухопутными силами НАТО в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса. Об этом пишет "Голос Америки".

Генерал выразил свое мнение в ходе дискуссии в Вашингтоне на тему "Победа Украины: мигает желтый сигнал?" и сделал замечание тем, кто критикует украинское контрнаступление, находясь на расстоянии 8000 километров.

Отвечая на вопрос Роберта Макконнелла, соучредителя Фонда США-Украина, относительно критики в адрес действий украинской армии в войне, Ходжес подчеркнул, что такие заявления несут характер непрофессиональных и малопродуктивных рассуждений.

Генерал напомнил о том, что украинцам приходится вести борьбу без поддержки авиации, которая, по его словам, всегда была бы неотъемлемой частью военных операций для стран как США, Великобритания и Германия. Кроме того, издание со ссылкой на экспертов добавляет, что в случае участия американской армии в такой операции, поддержка авиации была бы использована для разрушения оборонительных укреплений противника задолго до ввода сухопутных войск.

Ходжес подчеркнул, что контрнаступление в Украине представляет собой не только военные действия на поле боя, но и комплексные операции, включая спецназовцев, атаки дронов, киберборьбу и деактивацию российских радаров и систем ПВО. Генерал также выразил впечатление от работы украинских военных по Черноморскому флоту, которая создает значительное давление на российский Генштаб.

Ходжес также подчеркнул, что критика украинской контрнаступательной операции в условиях отсутствия поддержки с воздуха является необоснованной. Он также выразил сожаление по поводу недостаточной предоставленной поддержки Украине со стороны Запада и отметил необходимость поставок высокоточного дальнобойного оружия для украинских сил.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW) от 24 сентября президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу остановить украинское контрнаступление до начала октября 2023 года.

Ранее, 22 сентября, командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Зима не замедлит контрнаступление ВСУ в Запорожской области, а самый большой прорыв украинских сил еще впереди.