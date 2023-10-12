"Деокупація – невідворотний процес": в ЗСУ підтвердили втечу росіян із Криму (відео)

Основна траса М-17, як пояснила спікерка українського війська Наталя Гуменюк, має ознаки вогневого контролю з боку Сил оборони України, а через інші логістичні маршрути виїзд також ускладнено.

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Росіяни усвідомлюють, що деокупація Криму невідворотна, тому залишають півострів. Про це заявила в ефірі телемарафону заявила Наталя Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Похолодання, як зазначила Гуменюк, не зменшить кількість вибухів в Криму. З її слів, ті, хто незаконно прибули на територію тимчасового окупованого півострова, зрозуміли, наскільки ситуація складна для військ РФ.

"Це невідворотний процес", – повідомила Гуменюк.

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Вона зауважила, що це усвідомлюють і представники окупаційних адміністрацій, і росіяни, які незаконно придбали в Криму житло. Усі вони намагаються швидко завершити нотаріальне впорядкування своїх справ.

Гуменюк також повідомила, що російським громадянам не так легко виїхати з Криму. Логістика ускладнена, тому пропускна здатність основних напрямків є низькою.

"Основна траса М-17 є неспокійна, бо має ознаки вогневого контролю з боку Сил оборони України", — резюмувала Гуменюк.

Вона пояснила, що плани стосовно повернення українських територій реалізуються. Представниця Збройних сил України наголосила на тому, що деокупація просувається, хоча й не буде такою швидкою.

Нагадаємо, 6 жовтня Гуменюк розповіла, що війська РФ атакують район "зернового коридору". Речниця ОК "Південь" повідомила, що російські війська щодня завдають ударів авіабомбами. Такі атаки можуть призвести до детонації мін у Чорному морі, яку здатні спровокувати російські керовані авіабомби.