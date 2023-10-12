"Деоккупация — неотвратимый процесс": в ВСУ подтвердили бегство россиян из Крыма (видео)

Основная трасса М-17, как пояснила спикер украинской армии Наталья Гуменюк, имеет признаки огневого контроля со стороны Сил обороны Украины, а через другие логистические маршруты выезд также затруднен.

Related video

Россияне осознают, что деоккупация Крыма неотвратима, поэтому покидают полуостров. Об этом заявила в эфире телемарафона заявила Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Похолодание, как отметила Гуменюк, не уменьшит количество взрывов в Крыму. По ее словам, те, кто незаконно прибыли на территорию временного оккупированного полуострова, поняли, насколько ситуация сложная для войск РФ.

"Это неотвратимый процесс", — сообщила Гуменюк.

Важно

Бежать будет некуда: украинский генерал раскрыл планы по возвращению Крыма (видео)

Она отметила, что это осознают и представители оккупационных администраций, и россияне, которые незаконно приобрели в Крыму жилье. Все они пытаются быстро завершить нотариальное упорядочение своих дел.

Гуменюк также сообщила, что российским гражданам не так легко выехать из Крыма. Логистика затруднена, поэтому пропускная способность основных направлений является низкой.

"Основная трасса М-17 является неспокойной, потому что имеет признаки огневого контроля со стороны Сил обороны Украины", — резюмировала Гуменюк.

Она пояснила, что планы по возвращению украинских территорий реализуются. Представительница Вооруженных сил Украины отметила, что деоккупация продвигается, хотя и не будет такой быстрой.

Напомним, 6 октября Гуменюк рассказала, что войска РФ атакуют район "зернового коридора". Пресс-секретарь ОК "Юг" сообщила, что российские войска ежедневно наносят удары авиабомбами. Такие атаки могут привести к детонации мин в Черном море, которую способны спровоцировать российские управляемые авиабомбы.