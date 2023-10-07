Ночной удар по Одесской области: ВС РФ применили ракеты "Оникс", первые подробности (фото)

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, оккупанты целятся по гражданской и припортовой инфраструктуре. В этот раз ракетный удар был нанесен по зернохранилищу и пансионату в рекреационной зоне.

Related video

В ночь на 7 октября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс". Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

По данным командования, пуски ракет были совершены из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму. Известно о попадании в здание пансионата в рекреационной зоне и в зернохранилище.

Из-за осколков ракет и взрывной волны были повреждены несколько многоэтажек и вспыхнул пожар в гаражном кооперативе.

ВС РФ ударили по Одесской области

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер отметил, что российские оккупанты целятся по гражданской и припортовой инфраструктуре. Чиновник подтвердил информацию о "прилетах" по пансионату и зернохранилищу возле порта.

По данным чиновника, в результате российской атаки пострадали четверо людей.

"Они получили ранения от осколков стекла. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", — сообщил глава ОВА.

В Одесской области ранены четверо людей

Напомним, Российские оккупанты 5 октября нанесли ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области. В результате удара погибло более 50 мирных жителей. Ракета попала в кафе, в котором проходил поминальный обед

Утром 6 октября ВС РФ также ударили баллистическими ракетами "Искандер-М" по Харькову. Ракеты долетели до центра города, одна из них снесла верхнюю часть трехэтажного отеля. В результате обстрела погибли два человека.