Нічний удар по Одеській області: ЗС РФ застосували ракети "Онікс", перші подробиці (фото)

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, окупанти ціляться по цивільній і припортовій інфраструктурі. Цього разу ракетного удару було завдано по зерносховищу і пансіонату в рекреаційній зоні.

Related video

У ніч на 7 жовтня Збройні сили Російської Федерації атакували Одеську область надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

За даними командування, пуски ракет було здійснено з берегового ракетного комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму. Відомо про влучання в будівлю пансіонату в рекреаційній зоні та в зерносховище.

Через осколки ракет і вибухову хвилю було пошкоджено кілька багатоповерхівок і спалахнула пожежа в гаражному кооперативі.

ЗС РФ вдарили по Одеській області

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зазначив, що російські окупанти ціляться по цивільній і припортовій інфраструктурі. Чиновник підтвердив інформацію про "прильоти" по пансіонату і зерносховищу біля порту.

За даними чиновника, внаслідок російської атаки постраждали четверо людей.

"Вони отримали поранення від уламків скла. Їм надано всю необхідну медичну допомогу", — повідомив глава ОВА.

В Одеській області поранено чотирьох людей

Нагадаємо, Російські окупанти 5 жовтня завдали ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району Харківської області. Унаслідок удару загинуло понад 50 мирних жителів. Ракета влучила в кафе, в якому проходив поминальний обід

Уранці 6 жовтня ЗС РФ також вдарили балістичними ракетами "Іскандер-М" по Харкову. Ракети долетіли до центру міста, одна з них знесла верхню частину триповерхового готелю. Унаслідок обстрілу загинуло двоє людей.