Загинула 10-річна дитина та десятки поранених: що відомо про ранковий обстріл Харкова 6 жовтня

Російські ракети йшли по балістичній траєкторії, тому вибухи в обласному центрі пролунали до оголошення повітряної тривоги. Рятувальники намагаються відшукати інших постраждалих, які можуть бути під завалами.

Related video

Зранку 6 жовтня російські балістичні ракети "Іскандер-М" вдарили по центру Харкова. Ракети долетіли до центру міста, одна з них знесла верхню частину триповерхового готелю. Внаслідок обстрілу ЗС РФ загинули двоє людей, серед яких — 10-річний хлопчик. Фокус в одному матеріалі зібрав актуальну інформацію про ранковий обстріл Харкова 6 жовтня.

Обстріл Харькова 6 жовтня — реакція Зеленського

У дописі президента вказано, що РФ завдала ракетного удару по Харкову вранці.

"Убита дитина – хлопчик. Десять років йому було", — ідеться у повідомленні Зеленського.

Політик співчуває родичам та близьким загиблого. Зі слів президента, від російського обстрілу постраждали понад 20 осіб. Рятувальники продовжують працювати і допомагають людям.

Важливо

Ракетний удар по Харкову: в Повітряних силах пояснили, чому не було оголошено тривогу

На завершення Зеленський звернувся до українських воїнів, які "рухаються вперед, знищують окупантів і наближають повернення справедливості для України". Також запевнив, що Україна відповість на російський терор — буде стійкою і завдаватиме щоденних втрат окупантам.

Обстріл Харкова 6 жовтня — що відомо на цю годину

Зазначимо, ЗС РФ вдарили по Харкову близько 7:00 ранку 6 жовтня. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що ворог цілився у два житлових райони. На місце можливих прильотів рушили пожежні машини, повідомили джерела Фокусу. Місцеві жителі помітили стовп диму над будинками.

У місті стались два прильоти, — підтвердив мер Ігор Терехов атаку росіян. Також він заявив, що з-під завалів будинку витягнули тіло дитини. Спочатку голова Харківської ОВА уточнював, що, крім убитої дитини, поранено 16 людей, серед них — 11-місячне немовля. Тоді ж у Національній поліції вказали, що, попередньо, ЗС РФ використали дві балістичні ракети "Іскандер-М".

Важливо

Ракетний удар по Харкову: в Повітряних силах пояснили, чому не було оголошено тривогу

О 12:35 Харківська ОВА повідомила про нову жертву росіян — з-під завалів витягнули тіло 68-річної жінки. Загибла — бабуся загиблої 10-річної дитини та пораненої 11-місячної дитини.

О 10:00 голова Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що внаслідок російського обстрілу отримали поранення близько 25 осіб. На відео, яке записали на місці подій, видно пошкоджену триповерхову будівлю, в якої знесено верхню частину, а одну секцію на третьому поверсі зруйновано вщент. Коли камера повертається, стає зрозуміло, що у багатоквартирних будинках навколо потрощило шибки, вікна, балкони. Пошкоджено також торговий центр. У кадр потрапляє вирва, яка утворилась від влучання посеред проїжджої частини.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи ранковий обстріл Харкова 6 жовтня, пояснив, що російські ракети йшли по балістичній траєкторії, тому вибухи в обласному центрі могли пролунати до оголошення повітряної тривоги. Офіцер зазначив, що експерти продовжують оглядати уламки, після чого командування офіційно повідомить про тип озброєння, яким ЗС РФ завдали ракетного удару по Харкову.

Зазначимо, напередодні, 5 жовтня, ЗС РФ обстріляли село Гроза під Куп'янськом. Ворог вдарив ракетами "Іскандер" по кафе, де перебуло більш як 50 людей. 6 жовтня стало відомо, що кількість загиблих — 52 людей.

Нагадуємо, в ніч з 5 на 6 жовтня ЗС РФ запустила по Україні кілька груп дронів-камікадзе Shahed-136, які злетіли в Криму і попрямували на Одещину, а також у напрямку центральних та північних областей. Повітряні Сили ЗСУ доповіли, що силам ППО вдалось збити 25 за 33 ворожих пристроїв.