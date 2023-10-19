Удар ВС РФ по Запорожью: ракета оккупантов убила молодую пару (фото, видео)

Молодые люди поженились в прошлом году. По словам родственников, парень сделал девушке предложение прямо в бомбоубежище.

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В результате ракетного удара Вооруженных сил Российской Федерации по многоэтажному дому в Запорожье погибли молодые супруги Даниил Коваленко и Диана Гайдукова. Об этом сообщила родственница девушки в Facebook.

"Только что председатель ЗОВА сообщил о том, что найдены все тела людей, которые считались пропавшими … Надежды нет … они были вместе, пока смерть не разлучила их", — написала Людмила Гайдукова.

Соседка рассказала журналистам "Радио Свобода", что погибшие молодые люди недавно поженились и проживали с родителями парня. После российского удара маму Даниила забрали в больницу, отец пытался реанимировать своего сына, однако не смог.

ВС РФ ударили по жилому дому в Запорожье

Гибель Дианы Гайдуковой подтвердили в пресс-службе профкома студентов НУ "Запорожская политехника".

"Сегодня ночью, в результате обстрела Запорожья, погибла наша студентка Гайдукова Диана Романовна вместе со своим мужем Даниилом. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким! Также пострадала мать Даниила, сейчас она находится в больнице", — сообщили в ВУЗе.

Даниил Коваленко и Диана Гайдукова Фото: Соцсети

Судя по публикациям в соцсетях, Даниил и Диана поженились осенью прошлого года.

Даниил и Диана поженились в прошлом году Фото: Скриншот

Как сообщает Obozrevatel парень был музыкантом, а девушка работала в кофейне баристой. В издании отметили со ссылкой на слова троюродной сестра Дианы, что парень сделал девушке предложение прямо в бомбоубежище.

"Они знали, что война в любой момент может их разлучить. Они знали, что нужно ценить каждую минуту", — рассказала родственница.

Удар по Запорожью: что известно

Напомним, в ночь на 18 октября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Запорожье шестью ракетами С-300, одна из которых попала в многоэтажку, разрушив перекрытия подъезда с третьего по пятый этаж.

Момент удара по Запорожью

Всего было повреждено 8 квартир и на место сразу же выехали спасательные группы, которые должны разобраться с последствиями российского террора.

На обстрел отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что "государство-зло продолжает свою тактику войны с гражданскими".