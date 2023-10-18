Разрушены 8 квартир: полиция показала последствия ночных ударов ВС РФ по дому в Запорожье (видео)

На вражескую атаку отреагировал президент Владимир Зеленский. По его словам, противник в очередной раз продемонстрировал тактику борьбы с мирными жителями, поэтому нужно сделать все, чтобы справедливость восторжествовала.

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Российские оккупанты посреди ночи атаковали ракетами Запорожье, что привело к новым разрушениям и смертям. Спасательные службы продолжают разбирать завалы в доме, куда и попал вражеский снаряд. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Запорожской области 18 октября.

На опубликованных кадрах можно заметить, что к месту трагедии приехали пожарные машины и кареты скорой помощи, которые должны будут справиться с последствиями вражеской атаки.

В подъезде пострадавшего дома полностью выбиты окна, а местные жители, которые не пострадали, собрались под домом, ведь находиться внутри небезопасно из-за угрозы обвала.

Их в последствии эвакуировали, согрели и предоставили психологическую помощь.

Правоохранители прошлись по квартирам, чтобы выявить пострадавших в результате террористического обстрела ВС РФ. Несколько квартир разрушены полностью.

По данным Запорожской областной военной администрации количество жертв выросло до 2 человек и 3 получили серьезные раненные. Судьба еще троих жителей дома неизвестна, спасатели продолжают разбирать завалы.

Обстрел Запорожья 18 октября: реакция Зеленского

Президент Украины в своем Telegram-канале отметил, что ракетный удар российских оккупантов пришелся по пятиэтажному жилому дому, в результате чего уничтожено 8 квартир. Спасательные работы продолжаются.

"Государство-зло продолжает свою тактику войны с гражданскими, свой террор. Я благодарю всех, кто не остается равнодушным и помогает нам его преодолевать. Сделаем все, чтобы государство-террорист понесло справедливую ответственность. Российский террор должен проиграть", — написал Владимир Зеленский.

Напомним, очевидцы рассказали об ударе ВС РФ по жилому дому в Запорожье. Взрыв был настолько сильным, что ударная волна снесла окна и двери в квартирах. Под завалами может находиться супружеская пара.