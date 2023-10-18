Ракетный удар по Запорожью: три человека пропали без вести, выросло количество погибших (фото)

В Горсовете Запорожья сообщили, что российские оккупанты ракетой убили двух человек. Частично разрушены квартиры в двух подъездах многоквартирного дома.

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В результате ракетного удара ВС РФ по Запорожью в ночь на 18 октября погибли уже два человека. Об этом сообщил у себя в Telegram секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, ранения получили 4 человека. Также три человека считаются пропавшими без вести.

"Частично разрушены квартиры в двух подъездах дома", — заявил Куртев.

Он также отметил, что людям продолжают оказывать помощь в коммунальных автобусах, палатке городского совета и ближайшем пункте несокрушимости.

Удар ВС РФ по запорожью

Отметим, что ранее в комментарии "Суспільному" глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщал о раненых и пострадавших. Удар российской ракеты пришелся на один из этажей многоквартирного дома.

"Разбираем завалы и должны найти еще людей. Удар пришелся на один из этажей, сейчас как раз там и ищем под завалами. В общей сложности пострадало почти все здание. На данный момент можно говорить, что это около двух подъездов точно", — отметил Малашко.

По его словам, из шести ракет, выпущенных армией РФ по Запорожью, одна попала в многоэтажку, другая — позади нее, относительно других, пока неизвестно.

"Правоохранительные органы ищут, где именно это было, но обращений пока не было", — сказал он.

Удар ВС РФ по Запорожью: что известно

Напомним, что Малашко сообщил, что в ночь на 18 октября российские войска обстреляли ракетами Запорожье. Одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом в центре города. По его словам, ВС РФ нанесли 6 ракетных ударов по территории Запорожья в период с 01:33 по 01:48 ночи. В здании повреждены 8 квартир.