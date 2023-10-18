"Проснулся от крика жены": очевидцы рассказали об ударе ВС РФ по жилому дому в Запорожье (фото)

По словам местных жителей, удар был настолько сильным, что в некоторых квартирах вылетели не только окна, но и все двери. Поиски супружеской пары продолжаются, они могут быть под завалами.

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Российские оккупанты в ночь на 18 октября атаковали город Запорожье ракетами, в результате чего зафиксированы разрушения и жертвы. Очевидцы рассказали больше подробностей об этой ночи, передает "Суспiльне".

Одна из ракет, которых всего было шесть, попала в жилой дом в центре Запорожья. В результате двое людей погибло, трое получили серьезные ранения, а судьба еще троих неизвестна, как сообщили в Национальной полиции.

Российские оккупанты атаковали жилой дом в Запорожье посреди ночи Фото: Суспільне Российские оккупанты атаковали жилой дом в Запорожье посреди ночи Фото: Суспільне

Один из жителей пострадавшего дома рассказал, что попадание зафиксировано в соседнюю с ним квартиру, где проживала молодая семья. Сейчас же их ищут под завалами.

"Проснулся от удара и от крика жены: ее ноги были в стекле. Я ее отряхнул и потом увидел, что и у меня раны на руках", — рассказывает местный житель.

А вот женщина по имени Владислава вспоминает, что очень испугалась и уже после второго взрыва побежала в укрытие, чтобы обезопасить себя.

Российские оккупанты атаковали жилой дом в Запорожье посреди ночи Фото: Суспільне

"Это ужасно. Я даже не могу описать… Услышали первый взрыв, но не очень громкий, — пошли в коридор, где и сидели. Потом услышали очень громкий звук и все затряслось. Услышали как вылетают окна. Мы испугались. Мы в пижамах выбежали во двор и уже по обломкам добежали до подвала, где укрытие. Мы сидели там первое время", — рассказала жительница пострадавшего дома.

Алексей Клименко с женой встретили взрыв в коридоре своей квартире. Они стояли там, в результате чего в них полетели осколки. Оказалось, что им выбило рамы, балконы, входные и комнатные двери, а также попадала мебель.

После этого пара была на стрессе и сразу начала убирать.

"Я спустился во двор, а жена убирала. Как-то закрыли окна в квартире. Вышли во двор, а нам сказали, чтобы собирались. Взяли самое необходимое", — продолжил Алексей.

Российские оккупанты атаковали жилой дом в Запорожье посреди ночи Фото: Суспільне

Напомним, 18 октября сообщалось, что ВС РФ ударили по многоэтажному дому в Запорожье. Всего было повреждено 8 квартир и на место сразу же выехали спасательные группы, которые должны разобраться с последствиями российского террора.