Живуть у чужих людей: переселенці двічі втратили житло, тікаючи від ударів РФ (відео)

Іван та Владислава Шаманіни виїхали з міської квартири у сільську місцевість, намагаючись врятуватись від артударів. На новому місці втратили житло через пожежу, розповіли журналісти.

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Молода сім'я виїхала з Нікополя, де страждала від регулярних артилерійських обстрілів ЗС РФ. Люди не витримали російських ударів, залишили квартиру у місті і перебрались у село в Чернігівській області. Однак, облаштувавши нову домівку, втратили і її. Про життєві обставини сім'ї внутрішньо переміщених осіб (ВПО) розповіли на порталі "Суспільного".

Журналісти порталу підготували репортаж про сім'ю Івана та Владислава Шаманіних. Українська сім'я, маючи маленьку дитину, стали безхатьками і проживають у сусідів.

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Під час російсько-української війни люди двічі втратили житло. Спершу — квартиру у Нікополі на Дніпропетровщині, яку примусили покинути російські обстріли. Потім — будинок у селі Будище у Чернігівській області: він згорів.

Іван та Владислава Шаманіни з Нікополя Фото: Суспільне

На відео, опублікованому на Youtube-порталі "Суспільного", Іван та Владислава розповіли про своє минуле життя. Як з'ясувалось, вони мали квартиру у багатоповерхівці — жили там разом з дитиною. Після вторгнення РФ у лютому 2022 року дружина та дворічна дитина на певний час вибрались до Польщі, але потім повернулись. Згодом сім'я вирішила покинути домівку і виїхати. Обрали село Будище — там проживала рідня, яка відшукала для них будинок.

Село Будище на Чернігівщині, куди переїхала жителі Нікополя Фото: Суспільне

Будинок купили, але при погляді на нього Владислава "розплакалась" — не очікувала, що опиниться у такій ситуації. Переселенці пояснили журналістам, що доти ніколи не жили у сільському будинку, тому спершу їм довелось важко. Однак згодом обжились — зробили ремонт, перевезли речі, заселились разом з дитиною та 84-річною бабусею.

Саме бабуся помітила язики полум'я, які охопили нову домівку незабаром після нового 2024 року, розповіли Владислава. Переселенці встигли вивести мінімум речей: решта — або згоріли, або пошкоджені сотнями літрів води, якою гасили пожежу.

Пожежа у Будищах - пошкоджена стеля Пожежа у Будищах - пошкоджена пральна машина Пожежа у Будищах - пошкоджені меблі

На відео з колишньої домівки ВПО — зруйнована стеля і пошкоджені речі, — показали журналісти. Тепер сім'я збирає гроші на ремонт — мають вже якусь частину суми. Виїздити не планують: будуть жити на новому місці, — пояснили Іван та Владислава.

Ситуація з ВПО — деталі

Зазначимо, Нікополь, звідки вибралась сім'я Шаманіних, розташовані за 7-10 кілометрів від укріплень ЗС РФ на лівому березі Дніпра неподалік від Запорізької АЕС. Ворог регулярно завдає ударів по найближчих населених пунктах. Про деякі з них писав Фокус: наприклад, 10 січня стався черговий обстріл, внаслідок якого отримали пошкодження кілька житлових будинків у Нікополі, а також у Марганці.

Українська влада закликала людей, які проживають неподалік від зони бойових дій, або страждають від обстрілів, перебиратись у інші регіони України, куди не долітають артилерійські снаряди. Люди отримують статус ВПО і мають певні виплати, які дають можливість налагодити життя на новому місці.

Крім того, в Україні започаткували спеціальну програму "єВідновлення", яка дає можливість отримати житло, втрачене внаслідок війни. На нові квартири та будинки виділено 50 млн грн, — повідомив 10 січня в Мінреінтеграції.