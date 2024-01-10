50 мільйонів євро на житло для переселенців: скільки квартир збудують для українців

В уряді пояснюють, що продовжують працювати над тим, аби забезпечити внутрішніх переселенців і вразливі верстви населення належними умовами завдяки доступній довгостроковій оренді житла.

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В Україні впродовж 2024 року збудують або реконструюють понад 1,5 тисячі квартир у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Київській областях в рамках проєкту "Покращення житлових умов ВПО на сході України". Про це стало відомо з повідомлення пресслужби Мінреінтеграції.

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У відомстві зазначають, що проєкт реалізується Міжнародною організацією з міграції (МОМ) та підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через Кредитну установу для відбудови (KfW). За підсумками 2023 року Німеччина профінансувала цей проєкт на 50 мільйонів євро.

"Мета ініціативи полягає у зміцненні спроможності уряду України забезпечити внутрішніх переселенців і вразливі верстви населення належними умовами завдяки доступній довгостроковій оренді житла", — зазначають в українському міністерстві.

Як підкреслюють у Мінреінтеграції, в рамках проєкту передбачено, що в країні збудують чи реконструюють 24 об’єкти (1670 квартир) у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Київській областях.

Виплати переселенцям: скільки людей отримують допомогу від держави

Відколи РФ розпочала повномасштабну війну проти України, грошову допомогу отримали п'ять мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Станом на грудень 2023 року, як розповіла міністерка соцполітики Оксана Жолнович, гроші отримують майже 2,5 мільйона людей.

За її словами, завдяки допомозі людина має легше реінтегруватися в новому регіоні чи на новому місці проживання, але цей процес не може тривати нескінченно. В особи є пів року для того, щоби працевлаштуватися.

Наразі розмір допомоги для всіх ВПО становить 2 тисячі гривень, для людей з інвалідністю й дітей — 3 тисячі гривень. Виплати певним категоріям ВПО будуть автоматично подовжені на пів року з 1 лютого 2024-го, оскільки перший шестимісячний період закінчується для них 31 січня 2024 року.

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Раніше Фокус пояснював, як держава допомагає переселенцям із пошуком роботи після вимушеного переїзду. Також нагадаємо, що переселенці у Тернопільській області впродовж трьох наступних місяців отримуватимуть по 3,2 тисячі гривень. Для цього їм потрібно зареєструватися на виплати, які забезпечує товариства Червоного Хреста України.