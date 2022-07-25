Залізне містечко: мешканців Ірпеня, які втратили житло, поселили у вагонах (відео)

Близько 60 ірпенчан тимчасово мешкають у залізничному складі, що стоїть на запасних коліях на станції. Пункт розміщення на рейках уже підключили до міських комунікацій.

В Ірпені людей, які залишилися без даху над головою через воєнні дії, тимчасово розміщують у залізничному складі. Про це пише видання "Сьогодні".

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Як повідомляється, у пункті тимчасового розміщення, який тут називають "залізними містечками", вже мешкають 60 ірпенчан.

Потяг стоїть на запасних коліях залізничної станції. Його вже підключили до міських комунікацій. В одному з вагонів зробили пральню та розмістили душові кабіни. Залізничники допомогли облагородити територію — розбили клумби, поставили крісла-гойдалки, гамаки та навіть дитячий майданчик.

Одна з місцевих мешканок, яка оселилася в поїзді, Людмила розповіла журналістам, що не знає, як довго доведеться тут залишатися. Документи на відшкодування збитків, завданих їй унаслідок військової агресії РФ, жінка вже подала, тепер чекає на рішення.

За словами начальника поїзда Володимира Гейваха, людям, які розмістилися тут, намагаються максимально полегшити життя. Зокрема для ірпенчан організували зону відпочинку, створили свою бібліотеку та кінотеатр. Місцевим мешканцям двічі на день привозять їжу.

За порядком у "залізному містечку" стежать, як і у звичайному потязі, провідники. Їхнє завдання — забезпечити людям світло й тепло, а також вирішувати поточні проблеми.

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