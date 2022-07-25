Железный городок: потерявших жилье жителей Ирпеня поселили в вагонах (видео)

Около 60 ирпенчан временно живут в железнодорожном составе, стоящем на запасных путях на станции. Пункт размещения на рельсах уже подключили к городским коммуникациям.

В Ирпене людей, оставшихся без крова из-за военных действий, временно размещают в железнодорожном составе. Об этом пишет издание "Настоящее время".

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Как сообщается, в пункте временного размещения, который здесь называют "железным городкам", уже живут 60 ирпенчан.

Поезд стоит на запасных колеях железнодорожной станции. Его уже подключили к городским коммуникациям. В одном из вагоном сделали прачечную и разместили душевые кабины. Железнодорожники помогли облагородить территорию – разбили клумбы, поставили кресла-качалки, гамаки и даже детскую площадку.

Одна из поселившихся в поезде местных жительниц Людмила рассказала журналистам, что не знает, как долго придется здесь оставаться. Документы на возмещение ущерба, нанесенного ей в результате военной агрессии РФ, женщина уже подала, теперь ожидает решения.

По словам начальника поезда Владимира Гейваха, разместившимся здесь людям пытаются максимально облегчить жизнь. В частности, для ирпенчан организовали зону отдыха, создали свою библиотеку и кинотеатр. Местным жителям два раза в день привозят еду.

За порядком в "железном городке" следят, как и в обычном поезде, проводники. Их задача – обеспечить людям свет и тепло, а также решать текущие проблемы.

Ранее Фокус рассказывал, какой ущерб нанесли оккупанты РФ городам и селам Киевской области. По сообщению KSE Institute, только в Буче речь идет о сумме более 5,2 млрд грн или $191,3 млн.

В ОП рассказали, как подать заявку на компенсацию потерянного из-за войны имуществ. По словам Кирилла Тимошенко, собственник разрушенного жилья может обратиться за возмещением через приложение "Дія". Также заявки подаются через ЦНАП или нотариуса.