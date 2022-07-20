Дело на миллиарды: какой ущерб нанесли оккупанты РФ городам и селам Киевской области (фото)

Во время российского вторжения город Буча под Киевом стал известен всему миру, как символ бесчеловечной жестокости и произвола оккупантов. Эксперты подсчитали стоимость разрушенного и поврежденного имущества в этом и других городах области.

Убытки, которые в период оккупации нанесли Буче российские оккупанты, оценили в миллиарды. По сообщению KSE Institute, речь идет о сумме более 5,2 млрд грн или $191,3 млн. Эксперты KSE уточняют, что в течение продолжавшейся чуть более месяца оккупации в Буче было повреждено 2512 сооружений, из которых 301 здание разрушено полностью или сильно.

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В числе разрушенных или поврежденных зданий:

частных домов — 861

многоквартирных домов — 122

хозяйственных построек — 875

таунхаусов — 149

гаражей — 202

теплиц – 35

Почти половина нанесенных россиянами убытков — 2,4 млрд. грн. — приходится на жилой фонд общей площадью более 1 млн. кв. м. В частности, разрушение многоквартирных домов в Буче оценивается в 1,6 млрд. грн., частных — 679 млн грн.

Количество жителей Бучи, понесших убытки из-за разрушения жилья:

в многоквартирных домах — 26589

в частных домах и таунхаусах — 2308

Социальная инфраструктура Бучи также понесла убытки более чем на 2 млрд грн.

В числе разрушенных и поврежденных объектов:

образовательные учреждения – 26 на общую сумму 152,4 млн грн

гостиницы и рекреационные заведения — 20

культурные и религиозные заведения — 5

офисы и конференц-центры — 3

спортивное заведение — 1

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Оценка потерь проводилась на основе оцифровки высокоточных снимков с дронов, собранных в рамках проекта Rebuildua. Ранее силами участников этого проекта уже оцифровали разрушения и провели подсчет потерь в других населенных пунктах Киевщины.

Перечень охваченных проектом населенных пунктов (по критерию масштаба ущерба):

город Ирпень: убытки – 25,3 млрд грн / разрушенных зданий – 1836 / поврежденных зданий – 10596

город Буча: 5,5 млрд грн / 185 / 2514

село Горенка: 2,49 млрд грн / 1163 / -

село Мощун: 1,1 млрд грн /2000 / -

район Киева Пуща Водица: 512 млн грн / 12 / 56

село Озера Бородянского р-на: 370 млн грн / 89 / 320

село Забучье Бучанского р-на: 52,7 млн ​​грн / 24 / 188

Из числа исследованных населенных пунктов наиболее масштабные разрушения во время российского вторжения получил Ирпень, где пострадали около 50% зданий города. В частности, по информации Rebuildua, в Ирпене повреждено 2612,9 тыс. кв м в многоквартирных домах, а убытки понесли 84288 их жителей. В городе разрушены 17 из 32 детских садов и 13 из 22 школ. Из-за этого утратили возможность приступить к обучению 3485 из 9422 местных школьников.

[ + – ] Разрушения в Ирпене [ + – ] Разрушения в Ирпене [ + – ] Разрушения в Ирпене [ + – ] Разрушения в Ирпене [ + – ] Разрушения в Ирпене Фото: Наталия Богута [ + – ] Разрушения в Ирпене Фото: Наталия Богута [ + – ] Разрушения в Ирпене Фото: Наталия Богута [ + – ] Разрушения в Ирпене [ + – ] Разрушения в Ирпене [ + – ] Разрушения в Ирпене Фото: Наталия Богута [ + – ] Разрушения в Ирпене [ + – ] Разрушения в Ирпене [ + – ] Разрушения в Ирпене [ + – ] Разрушения в Ирпене Фото: Наталия Богута

Проект RebuildUA продолжается и в ближайшее время готовится обнародовать оценку ущерба, нанесенного городу Гостомель, который в начале российского вторжения стал одной из основных боевых целей россиян. Уже подсчитано, что там пострадали 4432 зданий.

Напомним, ранее Фокус сообщал о законопроекте, который предлагает освободить украинцев от выплаты кредитов за утраченное в ходе боевых действий имущество.

Также Фокус рассказывал о том, как украинские IT-специалисты оцифровывают последствия российских обстрелов в рамках волонтерского проекта RebuildUA.