Справа на мільярди: якої шкоди завдали окупанти РФ містам та селам Київської області (фото)
Під час російського вторгнення місто Буча під Києвом стало відомим усьому світу, як символ нелюдської жорстокості та свавілля окупантів. Експерти підрахували вартість зруйнованого та пошкодженого майна в цьому та інших містах області.
Збитки, які за період окупації завдали Бучі російські окупанти, оцінили в мільярди. За повідомленням KSE Institute, йдеться про суму понад 5,2 млрд грн або $191,3 млн. Експерти KSE уточнюють, що протягом окупації, що тривала трохи більше як місяць, в Бучі пошкоджено 2 512 споруд, з яких 301 будинок зруйновані повністю або сильно.Важливо
Поміж зруйнованих або пошкоджених будівель:
- приватних будинків — 861
- багатоквартирних будинків — 122
- господарських будівель — 875
- таунхаусів — 149
- гаражів — 202
- теплиць — 35
Майже половина завданих росіянами збитків — 2,4 млрд грн — припадає на житловий фонд загальною площею понад 1 млн кв. м. Зокрема, руйнування багатоквартирних будинків у Бучі оцінюється у 1,6 млрд грн, приватних — 679 млн грн.
Кількість мешканців Бучі, які зазнали збитків через руйнування житла:
- у багатоквартирних будинках — 26 589
- у приватних будинках та таунхаусах — 2 308
Соціальна інфраструктура Бучі також зазнала збитків на понад 2 млрд грн.
Серед зруйнованих та пошкоджених об'єктів:
- освітні заклади — 26 на загальну суму 152,4 млн грн
- готелі та рекреаційні заклади — 20
- культурні та релігійні заклади — 5
- офіси та конференц-центри — 3
- спортивний заклад — 1
Оцінка втрат проводилася на основі оцифрування високоточних знімків із дронів, зібраних у межах проєкту Rebuildua. Раніше силами учасників цього проєкту вже оцифрували руйнування та підрахували втрати в інших населених пунктах Київщини.
Перелік охоплених проєктом населених пунктів (за критерієм масштабу збитків):
- місто Ірпінь: збитки — 25,3 млрд грн/зруйнованих будівель — 1 836/пошкоджених будівель — 10 596
- місто Буча: 5,5 млрд грн/185/2 514
- село Горенка: 2,49 млрд грн/1 163/-
- село Мощун: 1,1 млрд грн /2 000/-
- район Києва Пуща Водиця: 512 млн грн/12/56
- село Озера Бородянського р-ну: 370 млн грн/89/320
- село Забуччя Бучанського р-ну: 52,7 млн грн/24/188
З-поміж досліджених населених пунктів наймасштабніші руйнування під час російського вторгнення отримав Ірпінь, де постраждали близько 50% будівель міста. Зокрема, за інформацією Rebuildua, в Ірпені пошкоджено 2612,9 тис. кв. м у багатоквартирних будинках, а збитки зазнали 84 288 їх мешканців. У місті зруйновано 17 із 32 дитячих садків та 13 із 22 шкіл. Через це втратили можливість розпочати навчання 3 485 з 9 422 місцевих школярів.
Проєкт RebuildUA триває і найближчим часом готується оприлюднити оцінку збитків, завданих місту Гостомелю, який на початку російського вторгнення став однією з основних бойових цілей росіян. Вже підраховано, що там постраждали 4 432 будівлі.
Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про законопроєкт, який пропонує звільнити українців від виплати кредитів за втрачене під час бойових дій майно.
Також Фокус розповідав про те, як українські IT-фахівці оцифровують наслідки російських обстрілів у межах волонтерського проєкту RebuildUA.