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Економіка

Справа на мільярди: якої шкоди завдали окупанти РФ містам та селам Київської області (фото)

Марія Бабенко
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Буча, руйнування, збитки
Зруйнований торговий центр у Бучі

Під час російського вторгнення місто Буча під Києвом стало відомим усьому світу, як символ нелюдської жорстокості та свавілля окупантів. Експерти підрахували вартість зруйнованого та пошкодженого майна в цьому та інших містах області.

Збитки, які за період окупації завдали Бучі російські окупанти, оцінили в мільярди. За повідомленням KSE Institute, йдеться про суму понад 5,2 млрд грн або $191,3 млн. Експерти KSE уточнюють, що протягом окупації, що тривала трохи більше як місяць, в Бучі пошкоджено 2 512 споруд, з яких 301 будинок зруйновані повністю або сильно.

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Поміж зруйнованих або пошкоджених будівель:

  • приватних будинків — 861
  • багатоквартирних будинків — 122
  • господарських будівель — 875
  • таунхаусів — 149
  • гаражів — 202
  • теплиць — 35

Майже половина завданих росіянами збитків — 2,4 млрд грн — припадає на житловий фонд загальною площею понад 1 млн кв. м. Зокрема, руйнування багатоквартирних будинків у Бучі оцінюється у 1,6 млрд грн, приватних — 679 млн грн.

Кількість мешканців Бучі, які зазнали збитків через руйнування житла:

  • у багатоквартирних будинках — 26 589
  • у приватних будинках та таунхаусах — 2 308

Соціальна інфраструктура Бучі також зазнала збитків на понад 2 млрд грн.

Серед зруйнованих та пошкоджених об'єктів:

  • освітні заклади — 26 на загальну суму 152,4 млн грн
  • готелі та рекреаційні заклади — 20
  • культурні та релігійні заклади — 5
  • офіси та конференц-центри — 3
  • спортивний заклад — 1
Руйнування у Бучі
Руйнування у Бучі
Руйнування у Бучі
Руйнування у Бучі
Руйнування у Бучі
Руйнування у Бучі
Руйнування у Бучі
Руйнування у Бучі
Руйнування у Бучі
Руйнування у Бучі
Руйнування у Бучі
Руйнування у Бучі
Руйнування у Бучі
Руйнування у Бучі
Руйнування у Бучі
Руйнування у Бучі
Руйнування у Бучі
Руйнування у Бучі
Руйнування у Бучі
Руйнування у Бучі
Руйнування у Бучі
Руйнування у Бучі
Руйнування у Бучі
Руйнування у Бучі
Руйнування у Бучі
Руйнування у Бучі
Руйнування у Бучі

Оцінка втрат проводилася на основі оцифрування високоточних знімків із дронів, зібраних у межах проєкту Rebuildua. Раніше силами учасників цього проєкту вже оцифрували руйнування та підрахували втрати в інших населених пунктах Київщини.

Перелік охоплених проєктом населених пунктів (за критерієм масштабу збитків):

  • місто Ірпінь: збитки — 25,3 млрд грн/зруйнованих будівель — 1 836/пошкоджених будівель — 10 596
  • місто Буча: 5,5 млрд грн/185/2 514
  • село Горенка: 2,49 млрд грн/1 163/-
  • село Мощун: 1,1 млрд грн /2 000/-
  • район Києва Пуща Водиця: 512 млн грн/12/56
  • село Озера Бородянського р-ну: 370 млн грн/89/320
  • село Забуччя Бучанського р-ну: 52,7 млн ​​грн/24/188

З-поміж досліджених населених пунктів наймасштабніші руйнування під час російського вторгнення отримав Ірпінь, де постраждали близько 50% будівель міста. Зокрема, за інформацією Rebuildua, в Ірпені пошкоджено 2612,9 тис. кв. м у багатоквартирних будинках, а збитки зазнали 84 288 їх мешканців. У місті зруйновано 17 із 32 дитячих садків та 13 із 22 шкіл. Через це втратили можливість розпочати навчання 3 485 з 9 422 місцевих школярів.

Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Фото: Наталія Богута
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Фото: Наталія Богута
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Фото: Наталія Богута
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Фото: Наталія Богута
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Фото: Наталія Богута
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені
Руйнування в Ірпені

Проєкт RebuildUA триває і найближчим часом готується оприлюднити оцінку збитків, завданих місту Гостомелю, який на початку російського вторгнення став однією з основних бойових цілей росіян. Вже підраховано, що там постраждали 4 432 будівлі.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про законопроєкт, який пропонує звільнити українців від виплати кредитів за втрачене під час бойових дій майно.

Також Фокус розповідав про те, як українські IT-фахівці оцифровують наслідки російських обстрілів у межах волонтерського проєкту RebuildUA.