Если жилье недоступно: кому разрешат не платить по кредиту на покупку недвижимости

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной деятельности рекомендовал вынести на рассмотрение в зал законопроект №7441-1 об аннулировании кредитного долга физлиц, чье имущество пострадало из-за войны.

Верховная Рада занялась вопросом выработки механизма "прощения" кредитов на квартиры и авто, уничтоженные войной. В новом законопроекте №7441-1 предлагается обеспечить заемщиков двумя возможностями. Первая – это временная пауза в платежах по кредиту. Вторая – полное прощение (аннулирование) кредита.

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Проект №7441-1 предусматривает, что в период действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после дня его прекращения или отмены, заемщик может обратиться в банк и оформить приостановление уплаты денежного обязательства по кредиту, который обеспечен недвижимым имуществом или автомобилем. Это можно сделать, если имущество расположено на временно оккупированной территории или на территории вблизи военных действий, или же находится в окружении, а также если квартира или автомобиль были повреждены в результате боевых действий.

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Кроме того, законопроект №7441-1 предлагает полностью освободить заемщика от обязанности платить по кредиту.

"Указанный законопроект предусматривает уточнение видов имущества, являющегося предметом залога по кредитам, подлежащим заморозке или прощению, разграничение кредитов на подлежащие заморозке и подлежащие прощению, порядок уведомления заемщиком (его представителем) кредитора о статусе разрушенного или поврежденного имущества, порядок действий кредитора при получении заявления заемщика, а также механизм компенсации кредитору прощенных заемщику сумм", — отметил в комментарии Фокусу адвокат ЮК RIYAKO&PARTNERS Николай Максимов.

Прощение кредита не означает, что платить по нему заемщик не будет уже никогда, ведь в проекте закона четко сказано: обязанность должника возобновить платежи по кредиту появляется, как только тот получит от государства компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество.

Юристы также рассказали о недостатках законопроекта. "Проект закона вообще ставит в зависимость восстановление у заемщика обязанности по уплате по кредиту от события получения соответствующей компенсации от государства. Это означает потенциальное переложение на банк финансового ущерба, поскольку банк не будет иметь возможности получить возврат средств даже по телу кредита, пока не будет осуществлена ​​компенсация заемщику от государства. А компенсация может и не состояться. Например, если заемщик не совершил действий по получению или необходимому оформлению такой компенсации. И даже если компенсация будет получена, то нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать о направлении заемщиком такой компенсации на возврат кредита. Такие обстоятельства могут спровоцировать судебные споры между банками и заемщиками", — считает Игорь Млечко, управляющий партнер A.S.A.Group.

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Управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько говорит, что в проекте идет речь о прощении кредита, но не уточняется, речь идет только об основной сумме долга, или о прощении (списании) суммы процентов, комиссии и/или штрафных санкций (пени) по такому долгу. "Кроме того, в проекте четко не определено, какие именно подтверждающие документы о принадлежности ему определенного вида имущества заемщик должен предоставить кредитору, что может усложнить реализацию механизма", — говорит Игорь Ясько.

Подробно о том, что предлагают народные депутаты тем, кто потерял свое имущество из-за войны, — читайте в новой статье Фокуса.

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц 22 июня заявил, что он планирует обсудить наброски плана Маршалла для послевоенной Украины с лидерами стран G7.

Напомним, по оценкам НБУ, потери физического капитала от разрушений предприятий, жилья и инфраструктуры к началу мая достигли $100 млрд. – это эквивалент 50% ВВП в 2021 году.