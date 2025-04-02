"Трамп навряд чи вплине": Жорін попереджає, що РФ може знову почати наступ на Київ

Росія не відмовилася від своїх амбіцій щодо наступу на Київську область і може поновити спроби захопити столицю, вважає підполковник Збройних Сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим "Мосе" Жорін. За його словами, вигнати окупантів з Київщини три роки тому вдалося лише завдяки героїзму українських бійців.

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Присвячений третій річниці звільнення Київської області від окупантів допис Максим Жорін опублікував у своєму Telegram-каналі 2 квітня.

Максим Жорін вважає, що РФ не відмовилася від планів захопити Київ Фото: Скриншот

За словами Максима Жоріна, звільнення Київської області було водночас найгероїчнішим і найдивнішим періодом повномасштабної війни РФ проти України.

На думку колишнього командира полку "Азов", ворога вдалося вигнати з Київщини лише завдяки мужності та авантюризму українських військових, а не оборонній стратегії.

"Ба більше — я б взагалі говорив про її відсутність", — написав Жорін.

Він пригадав, що кожен бій у Київській області був "міксом хаотичних та однозначно героїчних вчинків" і кожне боєзіткнення супроводжувалося великою мотивацією і бажанням нищити окупантів. Проте військовий не виключає, що наступ ЗС РФ може повторитися.

"Впевнений — керівництво РФ досі не відкинуло плани з захоплення столиці", — сказав заступник командира 3-ї ОШБр.

Він додав, що позиція президента США Дональда Трампа, на його погляд, навряд чи вплине на наміри Кремля.

Річниця звільнення Київської області: деталі

Сили оборони України повністю звільнили Київщину від окупантів три роки тому, 2 квітня 2022 року. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський до третьої річниці звільнення Київської області поділився деталями оборони Києва на початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Київська оборонна операція тривала 38 діб. За словами Сирського, на той час як очільник Сухопутних військ ЗСУ він розумів, що столиця буде одним із головних напрямків удару ворога.

Особистий духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку 31 березня на запрошення головного рабина України Моше Асмана. Він на власні очі побачив наслідки злочинів загарбників і поспілкувався зі свідками, які пережили російську окупацію.

Також 31 березня в Національній поліції України до третьої річниці звільнення Бучі від росіян розповіли про розслідування злочинів окупантів у місті.