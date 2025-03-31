Річниця звільнення Бучі від росіян: у Нацполіції розповіли про розслідування воєнних злочинів ЗС РФ

31 березня 2025 року виповнюється три роки зі звільнення Бучі від російських окупантів. За останній рік слідчим поліції вдалося ідентифікувати понад 100 солдатів армії РФ, причетних до вбивств та воєнних злочинів проти цивільних.

Related video

Про це повідомили у Нацполіції.

31 березня 2025 року виповнюється три роки зі звільнення Бучі, що на Київщині, від російських окупантів. За останній рік слідчим поліції вдалося ідентифікувати понад 2500 солдатів армії РФ, причетних до вбивств, катувань, ґвалтувань та інших звірств у місті, а також розкрити 72 вбивства, вчинених росіянами.

Статус розслідувань воєнних злочинів ЗС РФ в Бучі Фото: Нацполіція

Про російські злочини в Бучі розповів Дмитро Шевчук, керівник відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Нацполіції

"У розслідуванні кримінального провадження щодо смерті 358 цивільних громадян достеменно відомо, що понад 300 з них вбили військові РФ. Триває процес ідентифікації. Рік тому у нас була кількість неідентифікованих тіл – 60, зараз ця кількість – 13", — розповів Шевчук, зауваживши, що багато тіл було спалено росіянами, що ускладнювало процес їх ідентифікації.

За останній рік було розкрито 72 вбивства, вчинених росіянами. І понад 35 випадків жорстокого поводження із цивільними: від катування, до сексуального насильства.

Понад 2500 російських військових, які були в Бучі, ідентифіковано. Основний підрозділ російської армії, який вчиняв масові злочини – це 234 десантно-штурмовий полк 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ.

Понад 100 з них причетні до вчинення воєнних злочинів та 34 з них вже повідомлено про підозру. Відносно 24 обвинувальні акти відносно росіян, які скоїли воєнні злочини в Бучі, вже скерували до суду.

Також Шевчук зауважив, що українські правоохоронці активно співпрацюють із міжнародними партнерами і вже є затримання воєнних злочинців на території Європейського Союзу.

Нагадаємо, особистий духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку, які були звільнені від російських військ три роки тому, навесні 2022.