Годовщина освобождения Бучи от россиян: в Нацполиции рассказали о расследовании военных преступлений ВС РФ

31 марта 2025 года исполняется три года с момента освобождения Бучи от российских оккупантов. За последний год следователям полиции удалось идентифицировать более 100 солдат армии РФ, причастных к убийствам и военным преступлениям против гражданских.

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Об этом сообщили в Нацполиции.

31 марта 2025 года исполняется три года с момента освобождения Бучи, что на Киевщине, от российских оккупантов. За последний год следователям полиции удалось идентифицировать более 2500 солдат армии РФ, причастных к убийствам, пыткам, изнасилованиям и другим зверствам в городе, а также раскрыть 72 убийства, совершенных россиянами.

Статус расследований военных преступлений ВС РФ в Буче Фото: Нацполиция

О российских преступлениях в Буче рассказал Дмитрий Шевчук, руководитель отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Главного следственного управления Нацполиции

"В расследовании уголовного производства по смерти 358 гражданских граждан точно известно, что более 300 из них убили военные РФ. Продолжается процесс идентификации. Год назад у нас было количество неидентифицированных тел — 60, сейчас это количество — 13", — рассказал Шевчук, отметив, что многие тела были сожжены россиянами, что затрудняло процесс их идентификации.

За последний год было раскрыто 72 убийства, совершенных россиянами. И более 35 случаев жестокого обращения с гражданскими: от пыток, до сексуального насилия.

Более 2500 российских военных, которые были в Буче, идентифицированы. Основное подразделение российской армии, которое совершало массовые преступления — это 234 десантно-штурмовой полк 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ.

Более 100 из них причастны к совершению военных преступлений и 34 из них уже сообщено о подозрении. Относительно 24 обвинительных актов в отношении россиян, совершивших военные преступления в Буче, уже направили в суд.

Также Шевчук отметил, что украинские правоохранители активно сотрудничают с международными партнерами и уже есть задержание военных преступников на территории Европейского Союза.

Напомним, личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, которые были освобождены от российских войск три года назад, весной 2022 года.