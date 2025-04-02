"Трамп вряд ли повлияет": Жорин предупреждает, что РФ может снова начать наступление на Киев

Россия не отказалась от своих амбиций по наступлению на Киевскую область и может возобновить попытки захватить столицу, считает подполковник Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим "Мосе" Жорин. По его словам, выгнать оккупантов из Киевщины три года назад удалось только благодаря героизму украинских бойцов.

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Посвященное третьей годовщине освобождения Киевской области от оккупантов сообщение Максим Жорин опубликовал в своем Telegram-канале 2 апреля.

Максим Жорин считает, что РФ не отказалась от планов захватить Киев Фото: Скриншот

По словам Максима Жорина, освобождение Киевской области было одновременно самым героическим и самым странным периодом полномасштабной войны РФ против Украины.

По мнению бывшего командира полка "Азов", врага удалось выгнать из Киевщины только благодаря мужеству и авантюризму украинских военных, а не оборонительной стратегии.

"Более того — я бы вообще говорил о ее отсутствии", — написал Жорин.

Он вспомнил, что каждый бой в Киевской области был "миксом хаотических и однозначно героических поступков" и каждое боестолкновение сопровождалось большой мотивацией и желанием уничтожать оккупантов. Однако военный не исключает, что наступление ВС РФ может повториться.

"Уверен — руководство РФ до сих пор не отвергло планы по захвату столицы", — сказал заместитель командира 3-й ОШБр.

Он добавил, что позиция президента США Дональда Трампа, на его взгляд, вряд ли повлияет на намерения Кремля.

Годовщина освобождения Киевской области: детали

Силы обороны Украины полностью освободили Киевскую область от оккупантов три года назад, 2 апреля 2022 года. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский к третьей годовщине освобождения Киевской области поделился деталями обороны Киева в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Киевская оборонительная операция продолжалась 38 суток. По словам Сырского, в то время как глава Сухопутных войск ВСУ он понимал, что столица будет одним из главных направлений удара врага.

Личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс посетил Бучу, Ирпень и Бородянку 31 марта по приглашению главного раввина Украины Моше Асмана. Он воочию увидел последствия преступлений захватчиков и пообщался со свидетелями, которые пережили российскую оккупацию.

Также 31 марта в Национальной полиции Украины к третьей годовщине освобождения Бучи от россиян рассказали о расследовании преступлений оккупантов в городе.