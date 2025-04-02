"Встретили ожесточенное сопротивление": главком ВСУ поделился деталями обороны Киева

2 апреля 2022 года Силы обороны Украины освободили Киевскую область от российских войск, завершив Киевскую оборонительную операцию, которая длилась 38 суток. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскрыл некоторые подробности операции.

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Два года назад Украина одержала одну из первых значимых побед в полномасштабной войне — Киевская область была полностью освобождена от российских оккупантов.

"Тогда я возглавлял Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины. Имея данные разведки, понимал: одним из главных направлений удара будет Киев", — написал в Facebook Сырский, отметив, что предложил свою кандидатуру для руководства обороной столицы.

По его словам, до начала полномасштабного вторжения украинское командование провело подготовку к обороне столицы:

Киев и область были разделены на сектора с назначением командующих;

организованы внутренний и внешний рубежи обороны;

выведена на позиции техника и личный состав;

проведено инженерное оборудование укрепленных районов;

организована система огня.

"На пути к столице захватчики встретили ожесточенное сопротивление в населенных пунктах, которые стали символами несокрушимости. Среди них — города-герои Буча, Ирпень, Гостомель. Защитники и защитницы этих городов стали национальными легендами", — подчеркнул главком.

Несмотря на нехватку современной западной техники и вооружений, украинская армия смогла не только удержать Киев, но и вытеснить противника из области. По словам Сырского, это стало возможным благодаря смелости и профессионализму украинских воинов, а также поддержке гражданских, которые всеми возможными способами помогали обороне.

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Также генерал отметил, что победа в Киевской оборонительной операции стала не только важным военным успехом, но и сильным сигналом миру о том, что Украина способна побеждать.

"Я горжусь каждым солдатом, сержантом и офицером, которые продемонстрировали отвагу, военное мастерство и выдержку. Склоняю голову перед памятью тех, кто отдал свои жизни за освобождение Киевщины и победу Украины", — подытожил главнокомандующий ВСУ.

Ранее Александр Сырский заявил, что главным приоритетом для ВСУ остается удержание позиций и предотвращение продвижения противника. При этом значительное внимание уделяется усилению подготовки военнослужащих и развитию беспилотных систем.