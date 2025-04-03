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Пара купила будинок, але не була готова до того, що залишив попередній власник (фото)

Пара була здивована, побачивши, що колишній власник залишив після себе у будинку, приколи, цікавинки, курйози
Фото: Pixels | Ілюстративне фото

Амаріс Грей та її чоловік з Великої Британії нещодавно придбали свій перший будинок. Перед переїздом жінка чула багато історій про те, як попередні власники зазвичай залишають новим господарям приємні дрібниці, але й подумати не могла, що чекає на неї.

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Про свій досвід британка поділилася у TikTok.

"Я думала, можливо, нам залишать вино, цукерки чи листівку. Коли переїхали, то попередні власники залишили величезну шафу. Ми продали її, але коли прийшли покупці, то виявили щось дивне за нею і спочатку злякалися", — пояснила Грей.

Знахідкою виявився картонний Шелдон Купер — персонаж, якого Джим Парсонс зіграв у популярному американському ситкомі "Теорія великого вибуху".

"Мій наречений разом із покупцями шафи знайшов цю фігуру, і всі спочатку перелякалися, доки не зрозуміли, що це таке, — розповідає Амаріс. — Коли він покликав мене нагору і сказав: "Вгадай, що ми знайшли", я просто вибухнула сміхом — такого я точно не очікувала!".

Грей досі не може пояснити, чому попередні власники залишили саме цей предмет. "Наскільки я пам'ятаю з оглядин будинку, його власник був фанатом фантастики, тому, припускаю, він також був шанувальником "Теорії великого вибуху" і просто хотів віддати данину поваги великому Шелдону Куперу", — здогадується вона.

Пара була здивована, побачивши, що колишній власник залишив після себе у будинку, приколи, цікавинки, курйози Fullscreen
Шелдон Купер — персонаж, якого Джим Парсонс зіграв у популярному американському ситкомі "Теорія великого вибуху"
Фото: TikTok

Поділившись своєю історією в TikTok, Амаріс отримала безліч коментарів від людей, які також розповіли про дивні речі, залишені попередніми власниками їхніх осель.

"Мені залишили шухляду, повну старого, запліснявілого взуття і записку про те, коли потрібно виносити сміття", — написав один користувач. Інший згадав, як знайшов усю колекцію журналів National Geographic чиєїсь мами.

Пара все-таки радіє такому подарунку до інтер'єру.

"Після того, як ми почули, скільки жахливих речей залишають попередні власники, залишились цілком задоволені цією знахідкою", — зізнається Грей.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про випадок, коли потенційний орендар, оглядаючи житло, був вражений незвичною деталлю. В одній із кімнат на паркеті він помітив білі контури людського тіла — такі, які зазвичай залишають правоохоронці на місці злочину. Вражений побаченим, чоловік поділився своєю знахідкою на форумі Reddit, що спричинило жваве обговорення серед користувачів.