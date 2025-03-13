Пара купила найпотворніший будинок на вулиці й "зірвала джекпот": в чому його перевага (фото)

На відео, яким поділилися нові власники помешкання, можна пересвідчитися, що нерухомість дійсно потребує ремонту, однак має величезний потенціал.

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Молода пара нещодавно похизувалась своєю покупкою — "найгіршим будинком на вулиці" 1920-х років, де вже давно не було ремонту і ніхто не жив. Усіма етапами трансформації помешкання подружжя ділиться на сторінці у TikTok, збираючи велику кількість переглядів та реакцій.

"Це просторий будинок з трьома спальнями, ми одразу побачили в ньому величезний потенціал", — розповідає господиня.

Будинок дуже змінився

За словами пари, попередній власник прожив у будинку близько 70 років. За цей час приміщення не зазнало жодних суттєвих змін. На відео, яким вони поділилися, можна пересвідчитися, що нерухомість дійсно потребує ремонту.

Кухня потребувала оновлення Фото: TikTok

Пропри весь масштаб необхідних змін, ентузіасти не відступають від своєї мрії. Лише за рік вони повністю замінили електропроводку, встановили нову систему центрального опалення та змінили планування другого поверху.

Пара бачить у цьому будинку великий потенціал Фото: TikTok

"Очевидно, що зараз будинок дуже змінився — це лише короткий огляд того, який вигляд він мав, коли ми отримали ключі у квітні минулого року", — додає нова господиня.

Реакція глядачів

Історія неймовірного перетворення помешкання отримала широкий розголос у мережі. Ролик переглянули вже понад 329 тисяч користувачів, залишивши більше сотні захоплених коментарів.

"Сподіваюся, ви подбали про якісну ізоляцію? Такий будинок може бути теплим і затишним, а комунальні рахунки – низькими! З нетерпінням чекаю на результат", — написав один із підписників;

Інший додав: "Стільки потенціалу! Так цікаво подивитися, чим це закінчиться, удачі";

"Сподіваюся, ви не збираєтесь розбирати камін у вітальні", — написав ще один й отримав відповідь від господарів, що його реставрують.

Нагадаємо, Фокус раніше повідомляв, що мешканка Торонто (Канада) Джилл Мандлі разом із чоловіком займається поступовою реставрацією свого 130-річного будинку. Одного разу її донька поклала телефон на камінну полицю у вітальні, але пристрій випадково впав у щілину. Коли родина дістала його, вони були приголомшені несподіваною знахідкою.

Тим часом подружжя з Австралії, Дебора та Джейсон Браун, вирішило придбати занедбаний будинок у маленькому японському містечку Міточо та перетворити його на затишне житло.