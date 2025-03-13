Пара купила самый уродливый дом на улице и "сорвала джекпот": в чем его преимущество (фото)
На видео, которым поделились новые владельцы квартиры, можно убедиться, что недвижимость действительно нуждается в ремонте, однако имеет огромный потенциал.
Молодая пара недавно похвасталась своей покупкой — "худшим домом на улице" 1920-х годов, где уже давно не было ремонта и никто не жил. Всеми этапами трансформации помещения супруги делятся на странице в TikTok, собрая большое количество просмотров и реакций.
"Это просторный дом с тремя спальнями, мы сразу увидели в нем огромный потенциал", — рассказывает хозяйка.
Дом очень изменился
По словам пары, предыдущий владелец прожил в доме около 70 лет. За это время помещение не претерпело никаких существенных изменений. На видео, которым они поделились, можно убедиться, что недвижимость действительно нуждается в ремонте.
Несмотря на весь масштаб необходимых изменений, энтузиасты не отступают от своей мечты. Всего за год они полностью заменили электропроводку, установили новую систему центрального отопления и изменили планировку второго этажа.
"Очевидно, что сейчас дом очень изменился — это лишь краткий обзор того, как он выглядел, когда мы получили ключи в апреле прошлого года", — добавляет новая хозяйка.
Реакция зрителей
История невероятного преобразования помещения получила широкую огласку в сети. Ролик посмотрели уже более 329 тысяч пользователей, оставив более сотни восторженных комментариев.
- "Надеюсь, вы позаботились о качественной изоляции? Такой дом может быть теплым и уютным, а коммунальные счета — низкими! С нетерпением жду результат", — написал один из подписчиков;
- Другой добавил: "Столько потенциала! Так интересно посмотреть, чем это закончится, удачи";
- "Надеюсь, вы не собираетесь разбирать камин в гостиной", — написал еще один и получил ответ от хозяев, что его реставрируют.
Напомним, Фокус ранее сообщал, что жительница Торонто (Канада) Джилл Мандли вместе с мужем занимается постепенной реставрацией своего 130-летнего дома. Однажды ее дочь положила телефон на каминную полку в гостиной, но устройство случайно упало в щель. Когда семья достала его, они были ошеломлены неожиданной находкой.
Тем временем супруги из Австралии, Дебора и Джейсон Браун, решили приобрести заброшенный дом в маленьком японском городке Миточо и превратить его в уютное жилье.