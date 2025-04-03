Пара купила дом, но не была готова к тому, что оставил предыдущий владелец (фото)

Амарис Грей и ее муж из Великобритании недавно приобрели свой первый дом. Перед переездом женщина слышала много историй о том, как предыдущие владельцы обычно оставляют новым хозяевам приятные мелочи, но и подумать не могла, что ее ждет.

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О своем опыте британка поделилась в TikTok.

"Я думала, возможно, нам оставят вино, конфеты или открытку. Когда переехали, то предыдущие владельцы оставили огромный шкаф. Мы продали его, но когда пришли покупатели, то обнаружили что-то странное за ним и сначала испугались", — пояснила Грей.

Находкой оказался картонный Шелдон Купер — персонаж, которого Джим Парсонс сыграл в популярном американском ситкоме "Теория большого взрыва".

"Мой жених вместе с покупателями шкафа нашел эту фигуру, и все сначала испугались, пока не поняли, что это такое, — рассказывает Амарис. — Когда он позвал меня наверх и сказал: "Угадай, что мы нашли", я просто взорвалась смехом — такого я точно не ожидала!".

Грей до сих пор не может объяснить, почему предыдущие владельцы оставили именно этот предмет. "Насколько я помню из осмотра дома, его владелец был фанатом фантастики, поэтому, предполагаю, он также был поклонником "Теории большого взрыва" и просто хотел отдать дань уважения великому Шелдону Куперу", — догадывается она.

Шелдон Купер — персонаж, которого Джим Парсонс сыграл в популярном американском ситкоме "Теория большого взрыва" Фото: TikTok

Поделившись своей историей в TikTok, Амарис получила множество комментариев от людей, которые также рассказали о странных вещах, оставленных предыдущими владельцами их домов.

"Мне оставили ящик, полный старой, заплесневелой обуви и записку о том, когда нужно выносить мусор", — написал один пользователь. Другой вспомнил, как нашел всю коллекцию журналов National Geographic чьей-то мамы.

Пара все-таки радуется такому подарку к интерьеру.

"После того, как мы услышали, сколько ужасных вещей оставляют предыдущие владельцы, остались вполне довольны этой находкой", — признается Грей.

Напомним, ранее Фокус писал о случае, когда потенциальный арендатор, осматривая жильё, был поражён необычной деталью. В одной из комнат на паркете он заметил белые контуры человеческого тела — такие, которые обычно оставляют правоохранители на месте преступления. Пораженный увиденным, мужчина поделился своей находкой на форуме Reddit, что вызвало оживленное обсуждение среди пользователей.