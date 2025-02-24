Три роки війни: чому Росії не вдалось здійснити план "Київ за три дні", — Буданов (відео)

За словами голови ГУР, всього було три доленосні бої. Водночас Сирський тоді "дуже допоміг артилерією".

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План війни "Київ за три дні" на початку повномасштабного вторгнення не вдалось здійснити через бої в Гостомелі, Мощуні та Ірпені. Про це розповів голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв’ю "Укрінформу".

"Дві серйозні події, які змінили хід російської операції. Перша — у Гостомелі. Це не дало здійснити їх план. Чому починався цей "три плюс десять", "Київ за три дні"? Тому що серцем плану була висадка тактичного повітряного десанту посадковим способом на смузі в Гостомелі. І літаки були у повітрі", — розповів він.

За словами очільника ГУР, плани росіян були зруйновані. Вони не змогли посадити туди жодного літака.

Другою подією Кирило Буданов назвав бої в Мощуні. Якби впав цей населений пункт, ворог зайшов би в Київ "у той момент з того напрямку".

"Це дві найбільші події. Третя значима — це бої в Ірпені, які останнім часом розділили російське угруповання, просто розрізнили його, після чого хронологічно почався відступ росіян", — додав голова розвідки.

Буданов наголосив, що бої у Гостомелі були "серцем спеціальної воєнної операції", під час якої противник на чотирнадцяту добу планував захопити Україну. Підрозділи ГУР та Національної гвардії у перші дні повномасштабного вторгнення перебували там — саме через це росіяни не змогли захопити Гостомельський аеропорт і висадити свій десант для подальшого захоплення столиці.

"Пан Сирський дуже допоміг тоді артилерією, у нас не було своєї. За рахунок координації і кооперації, яку тоді просто на колінах налагодили з цього питання, в перший день ми завадили висадці десанту. Все інше — це вже похідне від цього", — розповів Кирило Буданов.

Нагадаємо, нещодавно очільник ГУР в інтерв’ю польському виданню Defence24 висловився про майбутню військову та політичну підтримку України з боку США та Європи. Він зазначив, що без допомоги Америки Україні буде складно.

Пізніше в інтерв'ю азербайджанському журналісту Ейнулі Фатуллаєву він припустив, що припинення вогню в Україні можна досягнути у 2025 році. На його думку, для цього є більшість складників, щоб це трапилося.