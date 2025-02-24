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Военный Фокус Российско-украинская война

Три года войны: почему России не удалось осуществить план "Киев за три дня", — Буданов (видео)

ГУР, война, Буданов, Гостомель, Мощун, Ирпень
Фото: Скрин видео | Буданов рассказал о двух событиях, которые изменили ход войны (иллюстративное фото)

По словам главы ГУР, всего было три судьбоносных боя. При этом Сырский тогда "очень помог артиллерией".

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План войны "Киев за три дня" в начале полномасштабного вторжения не удалось осуществить из-за боев в Гостомеле, Мощуне и Ирпене. Об этом рассказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью "Укринформу".

"Два серьезных события, которые изменили ход российской операции. Первое — в Гостомеле. Это не дало осуществить их план. Почему начинался этот "три плюс десять", "Киев за три дня"? Потому что сердцем плана была высадка тактического воздушного десанта посадочным способом на полосе в Гостомеле. И самолеты были в воздухе", — рассказал он.

По словам главы ГУР, планы россиян были разрушены. Они не смогли посадить туда ни одного самолета.

Вторым событием Кирилл Буданов назвал бои в Мощуне. Если бы упал этот населенный пункт, враг зашел бы в Киев "в тот момент с того направления".

"Это два крупнейших события. Третье значимое — это бои в Ирпене, которые в последнее время разделили российскую группировку, просто различили ее, после чего хронологически началось отступление россиян", — добавил глава разведки.

Буданов отметил, что бои в Гостомеле были "сердцем специальной военной операции", в ходе которой противник на четырнадцатые сутки планировал захватить Украину. Подразделения ГУР на Национальной гвардии в первые дни полномасштабного вторжения находились там — именно поэтому россияне не смогли захватить Гостомельский аэропорт и высадить свой десант для дальнейшего захвата столицы.

"Господин Сырский очень помог тогда артиллерией, у нас не было своей. За счет координации и кооперации, которую тогда просто на коленях наладили по этому вопросу, в первый день мы помешали высадке десанта. Все остальное — это уже производное от этого", — рассказал Кирилл Буданов.

Напомним, недавно глава ГУР в интервью польскому изданию Defence24 высказался о будущей военной и политической поддержке Украины со стороны США и Европы. Он отметил, что без помощи Америки Украине будет сложно.

Позже в интервью азербайджанскому журналисту Эйнули Фатуллаеву он предположил, что прекращение огня в Украине можно достичь в 2025 году. По его мнению, для этого есть большинство составляющих, чтобы это случилось