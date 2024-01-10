50 миллионов евро на жилье для переселенцев: сколько квартир построят для украинцев

В правительстве объясняют, что продолжают работать над тем, чтобы обеспечить внутренних переселенцев и уязвимые слои населения надлежащими условиями благодаря доступной долгосрочной аренде жилья.

Related video

В Украине в течение 2024 года построят или реконструируют более 1,5 тысячи квартир во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Киевской областях в рамках проекта "Улучшение жилищных условий ВПЛ на востоке Украины". Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Минреинтеграции.

Важно

Часть ВПЛ потеряет выплаты в феврале: кому их отменят

В ведомстве отмечают, что проект реализуется Международной организацией по миграции (МОМ) при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) через Кредитное учреждение для восстановления (KfW). По итогам 2023 года Германия профинансировала этот проект на 50 миллионов евро.

"Цель инициативы заключается в укреплении способности правительства Украины обеспечить внутренних переселенцев и уязвимые слои населения надлежащими условиями благодаря доступной долгосрочной аренде жилья", — отмечают в украинском министерстве.

Как подчеркивают в Минреинтеграции, в рамках проекта предусмотрено, что в стране построят или реконструируют 24 объекта (1670 квартир) во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Киевской областях.

Выплаты переселенцам: сколько людей получают помощь от государства

С тех пор как РФ начала полномасштабную войну против Украины, денежную помощь получили пять миллионов внутренне перемещенных лиц. По состоянию на декабрь 2023 года, как рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович, деньги получают почти 2,5 миллиона человек.

По ее словам, благодаря помощи человек имеет легче реинтегрироваться в новом регионе или на новом месте жительства, но этот процесс не может длиться бесконечно. У человека есть полгода для того, чтобы трудоустроиться.

Сейчас размер помощи для всех ВПЛ составляет 2 тысячи гривен, для людей с инвалидностью и детей — 3 тысячи гривен. Выплаты определенным категориям ВПЛ будут автоматически продлены на полгода с 1 февраля 2024-го, поскольку первый шестимесячный период заканчивается для них 31 января 2024 года.

Важно

Железный городок: потерявших жилье жителей Ирпеня поселили в вагонах (видео)

Ранее Фокус объяснял, как государство помогает переселенцам с поиском работы после вынужденного переезда. Также напомним, что переселенцы в Тернопольской области в течение трех следующих месяцев будут получать по 3,2 тысячи гривен. Для этого им нужно зарегистрироваться на выплаты, которые обеспечивает общества Красного Креста Украины.