Выплаты ВПЛ: в некоторых областях Украины переселенцы смогут получить новую денежную помощь

Благодаря денежной помощи определенные категории украинцев, которые имеют статус ВПЛ, смогут платить за аренду жилья и коммунальные услуги в течение 6 месяцев.

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Некоторые украинцы, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), смогут получить новую финансовую помощь на оплату аренды жилья. До 10 декабря 2023 года еще есть время, чтобы зарегистрироваться и принять участие в проекте. Об этом сообщает издание"На пенсии".

"В рамках проекта "Оказание неотложной помощи для подготовки к зиме пострадавшим от конфликта общин и поддержки общин на освобожденных территориях" жители некоторых областей смогут получить денежную помощь на аренду жилья внутренне перемещенным лицам", — говорится в материале.

Этот проект действует благодаря чешской гуманитарной организации "Человек в беде" при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины. Его целью является улучшение условий проживания домохозяйств ВПЛ из пострадавших от российской агрессии регионов страны.

Благодаря финансовой поддержке эта категория украинцев сможет покрывать ежемесячные расходы на аренду жилья и коммунальные услуги в течение 6 месяцев.

Кто может получить новую денежную помощь

Этот проект рассчитан для переселенцев, которые находятся во Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Житомирской областях, имеют статус ВПЛ и их семьи состоят из трех и более человек, а именно:

проживавших на территории громад, расположенных в районах проведения активных боевых действий или находящихся на временно оккупированной территории;

под угрозой выселения из места компактного проживания (где проживают сейчас);

которым грозит выселение из их нынешнего жилья;

проживающих в неудовлетворительных условиях.

Кто еще может стать участником проекта

Приоритет будет предоставляться следующим семьям:

состоящие из трех и более детей в возрасте до 18 лет;

с только с одним опекуном или отцом;

в которых есть беременная женщина;

с женщинами, кормящими грудью;

в которых есть задокументированные дети, которых приняли без сопровождения взрослых;

имеющих в составе маломобильных людей, лиц с хроническими; заболеваниями или имеющейся инвалидностью;

в которых из-за русской жилье частично пострадало или полностью разрушено.

Отмечается, что участие в проекте могут принять те домохозяйства, которые получают или уже получали финансовую поддержку на аренду жилья от организации "Человек в беде". Однако они не будут иметь приоритета при отборе в программе. Чтобы получить помощь, необходимо оформить заявку на участие и подать ее онлайн или лично в гуманитарную организацию до 10 декабря 2023 года. Ответ должен прийти на указанный номер телефона в течение 30 дней после окончания срока регистрации.

Напомним, 24 ноября сообщалось, что выплаты для переселенцев планируют изменить. С 1 сентября некоторым категориям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) выплату помощи на проживание, которая составляет 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех остальных, — прекратили.