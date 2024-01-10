Выплаты переселенцам в январе: кто сможет получить 10 тысяч гривен
На выплаты от общества Красного Креста Украины смогут претендовать граждане Украины, которые в последние три месяца не пользовались финансовой помощью от других организаций. Новую помощь, в первую очередь, будут предоставлять самым уязвимым группам.
Вынужденные переселенцы в Украине, кроме государственной поддержки, могут рассчитывать на дополнительные выплаты от международных организаций в 2024 году. Так, например, денежную помощь сейчас могут получить украинцы в Тернопольской области. Об этом сообщила Тернопольская областная военная администрация (ТОВА) на странице в социальной Facebook.
Новая помощь: сколько выплатят украинцам
Отмечается, что выплаты переселенцам предоставляет Красный Крест. Известно, что размер выплат составляет 3,2 тысячи гривен. Эту сумму будут насчитывать три месяца кряду, то есть в целом люди получат 9,6 тысячи гривен безвозмездной помощи.
Выплаты переселенцам: кому доступны
На выплаты могут претендовать граждане, которые в последние три месяца не получали денежную поддержку от других организаций. В первую очередь помощь будут предоставлять уязвимым категориям украинцев, а именно:
- многодетным семьям;
- одиноким пенсионерам;
- одиноким матерям или отцам;
- семьям, где есть дети с ограниченными возможностями.
Как зарегистрироваться на получение денежной помощи
Регистрация на выплаты помощи будет происходить в два этапа. Первый уже начался и продлится до 19 января в таких городах, как:
- Борщев;
- Бучач;
- Чортков;
- Бережаны;
- Кременец;
- Збараж;
- пгт Гусятин;
- Подволочиск;
- село Толстое.
Украинцы, которые не успели подать заявку во время первого сбора, смогут сделать это в рамках второго этапа. Он продлится с 22 по 26 января в Тернополе (ул. Мостовая-Бочная, 6).
Все подробности о времени и о том, где именно будет происходить регистрация, можно узнать по номерам телефонов:
- 380 (067) 303 94 88;
- +380 (67) 105 12 88;
- +380 (50) 020 67 90.
Также претендующие на выплаты должны подготовить следующие документы:
- Паспорт;
- Идентификационный код;
- Выписка о месте жительства (для лиц, у которых есть паспорт ID);
- Свидетельства о рождении детей (для многодетных семей, детей с инвалидностью, одиноких родителей).
- Справка ВПЛ с регистрацией в Тернопольской области;
- Для лиц с инвалидностью – документ, подтверждающий наличие инвалидности (справка МСЭК или пенсионное удостоверение);
- Для одиноких пожилых людей 65+ – документ, подтверждающий проживание единолично (справка из общины или другой документ подтверждающий одиночество);
- Для одиноких матерей/родителей – документ, подтверждающий данную категорию;
- Банковские реквизиты.
Кто из переселенцев не будет получать госпомощь в 2024 году
В феврале 2024 года государственную помощь не будут насчитывать тем, кто:
- был за границей более 30 календарных дней подряд (кроме командировки, пребывания на лечении и т.д.);
- отбывает наказание в местах лишения свободы;
- осужден за отдельные виды преступлений против основ национальной безопасности или объявленных в розыск;
- вернулся к покинутому месту жительства.
Отметим, что речь идет о следующих выплатах:
- 2 тысячи гривен, которые получали все переселенцы;
- 3 тысячи гривен для людей с инвалидностью и детей.
Ранее сообщалось, что украинцам в возрасте от 65 лет, стаж которых менее 15 лет, будут выплачивать государственную социальную помощь, а не пенсию. Но предоставят ее не всем.