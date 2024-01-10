Выплаты переселенцам в январе: кто сможет получить 10 тысяч гривен

На выплаты от общества Красного Креста Украины смогут претендовать граждане Украины, которые в последние три месяца не пользовались финансовой помощью от других организаций. Новую помощь, в первую очередь, будут предоставлять самым уязвимым группам.

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Вынужденные переселенцы в Украине, кроме государственной поддержки, могут рассчитывать на дополнительные выплаты от международных организаций в 2024 году. Так, например, денежную помощь сейчас могут получить украинцы в Тернопольской области. Об этом сообщила Тернопольская областная военная администрация (ТОВА) на странице в социальной Facebook.

Новая помощь: сколько выплатят украинцам

Отмечается, что выплаты переселенцам предоставляет Красный Крест. Известно, что размер выплат составляет 3,2 тысячи гривен. Эту сумму будут насчитывать три месяца кряду, то есть в целом люди получат 9,6 тысячи гривен безвозмездной помощи.

Выплаты переселенцам: кому доступны

На выплаты могут претендовать граждане, которые в последние три месяца не получали денежную поддержку от других организаций. В первую очередь помощь будут предоставлять уязвимым категориям украинцев, а именно:

многодетным семьям;

одиноким пенсионерам;

одиноким матерям или отцам;

семьям, где есть дети с ограниченными возможностями.

Как зарегистрироваться на получение денежной помощи

Регистрация на выплаты помощи будет происходить в два этапа. Первый уже начался и продлится до 19 января в таких городах, как:

Борщев;

Бучач;

Чортков;

Бережаны;

Кременец;

Збараж;

пгт Гусятин;

Подволочиск;

село Толстое.

Украинцы, которые не успели подать заявку во время первого сбора, смогут сделать это в рамках второго этапа. Он продлится с 22 по 26 января в Тернополе (ул. Мостовая-Бочная, 6).

Все подробности о времени и о том, где именно будет происходить регистрация, можно узнать по номерам телефонов:

380 (067) 303 94 88;

+380 (67) 105 12 88;

+380 (50) 020 67 90.

Также претендующие на выплаты должны подготовить следующие документы:

Паспорт;

Идентификационный код;

Выписка о месте жительства (для лиц, у которых есть паспорт ID);

Свидетельства о рождении детей (для многодетных семей, детей с инвалидностью, одиноких родителей).

Справка ВПЛ с регистрацией в Тернопольской области;

Для лиц с инвалидностью – документ, подтверждающий наличие инвалидности (справка МСЭК или пенсионное удостоверение);

Для одиноких пожилых людей 65+ – документ, подтверждающий проживание единолично (справка из общины или другой документ подтверждающий одиночество);

Для одиноких матерей/родителей – документ, подтверждающий данную категорию;

Банковские реквизиты.

Кто из переселенцев не будет получать госпомощь в 2024 году

В феврале 2024 года государственную помощь не будут насчитывать тем, кто:

был за границей более 30 календарных дней подряд (кроме командировки, пребывания на лечении и т.д.);

отбывает наказание в местах лишения свободы;

осужден за отдельные виды преступлений против основ национальной безопасности или объявленных в розыск;

вернулся к покинутому месту жительства.

Отметим, что речь идет о следующих выплатах:

2 тысячи гривен, которые получали все переселенцы;

3 тысячи гривен для людей с инвалидностью и детей.

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Ранее сообщалось, что украинцам в возрасте от 65 лет, стаж которых менее 15 лет, будут выплачивать государственную социальную помощь, а не пенсию. Но предоставят ее не всем.